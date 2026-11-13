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Klinik Oberwart

Neurochirurgie als Trumpf für Gesundheitspolitik

Burgenland
13.11.2026 20:00
2025 hat Prim. Feigl (li.) in der Klinik Oberwart die erste Hirntumor-OP durchgeführt.
2025 hat Prim. Feigl (li.) in der Klinik Oberwart die erste Hirntumor-OP durchgeführt.(Bild: Gesundheit Burgenland)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Die Erfolgsbilanz der Neurochirurgie in Klinik Oberwart verschafft Burgendlands Landeshauptmann Doskozil politischen Rückenwind im Streit um die Gesundheitsversorgung. Bei dem weiteren Ausbau der Spitzenmedizin nimmt er den Bund in die Pflicht.

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Hirntumore entfernen, schwere Wirbelsäulenverkrümmungen bei Kindern korrigieren und chronische Schmerzen mit KI behandeln: Was für Patienten früher Fahrten in andere Bundesländer erforderte, ist heute im Burgenland möglich. Mehr als 900 Eingriffe und über 1800 ambulante Patienten verzeichnet die Neurochirurgie an der Klinik Oberwart in ihrem ersten Jahr. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine Bestätigung seines Kurses: „Wir holen die Spitzenmedizin dorthin, wo sie gebraucht wird – zu den Menschen.“

Zitat Icon

Diesen politischen Kurs können wir auch finanziell absichern. Was wir aber gleichzeitig brauchen, ist eine faire Finanzierung durch den Bund.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Bild: Landesmedienservice Burgenland

Von 3D-Bildern bis zu KI
Den Anfang machte im Oktober 2025 die erste Hirntumoroperation in der Geschichte des Burgenlandes. Seither wurde das Angebot laufend erweitert. Im Juli gelang erstmals die operative Korrektur einer schweren Wirbelsäulenverkrümmung bei einem Kind. „Unser Ziel ist es, auch bei schweren Erkrankungen eine Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau anzubieten“, erklärt Primar Günther Feigl. Dafür stehen modernste 3D-Bildgebung und KI-unterstützte Navigation zur Verfügung.

Spezialzentrum geplant
Bereits 2027 soll ein Spezialzentrum für Eingriffe an den Blutgefäßen des Gehirns folgen. Der Ausbau hoch spezialisierter Medizin ist allerdings politisch heftig umstritten. Während die Herzchirurgie bereits für Konflikte mit dem Bund sorgt, wird auch immer öfter über eine stärkere Zentralisierung medizinischer Leistungen diskutiert.

Zitat Icon

Entscheidend sind die Verbindung aus spezialisierter chirurgischer Expertise, schonenden Operationsverfahren und modernster Medizintechnik.

Primar Günther Feigl

Könnte diese Entwicklung auch die Neurochirurgie treffen? Doskozil hält das für unwahrscheinlich: „Es wäre absurd, ein derart wichtiges und erfolgreiches medizinisches Angebot aus zentralistischen Überlegungen wieder abbauen zu wollen.“ An der Fünf-Spitäler-Garantie werde nicht gerüttelt.

Neurochirurgie in Oberwart

Nach der Eröffnung der Ambulanz am 8. September konnte am 16. Oktober die erste neurochirurgische Operation durchgeführt werden. Zwei Tage Später folgte die erste Hirntumor-Operation. Rund um die Uhr steht für Notfälle ein Team bereit. 

Schwerpunkte sind Hirntumor-Operationen und Eingriffe an der Schädelbasis. Im Wirbelsäulenzentrum werden konservative und interventionelle Therapien sowie Korrektur-Operationen an der Wirbelsäule durchgeführt.

Wer bezahlt für die Spitzenmedizin?
Bleibt die Frage der Finanzierung. Doskozil verweist darauf, dass das Burgenland andernfalls für Behandlungen seiner Patienten in anderen Bundesländern aufkommen müsste. „Da übernehme ich lieber selbst Verantwortung und investiere in eine gute Versorgung im eigenen Land.“ Deshalb habe man Gesundheitsausgaben bewusst von der gesetzlichen Schuldenbremse ausgenommen.

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Gleichzeitig fordert der Landeshauptmann beim nächsten Finanzausgleich eine gerechtere Verteilung der Mittel: „Das Geld muss der Leistung folgen.“ Seine Bedingung für weitere Reformen: „Bevor wir über weitere Gesundheitsreformen reden, muss die Finanzierungsfrage geklärt sein.“

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