Neurochirurgie als Trumpf für Gesundheitspolitik

Nach der Eröffnung der Ambulanz am 8. September konnte am 16. Oktober die erste neurochirurgische Operation durchgeführt werden. Zwei Tage Später folgte die erste Hirntumor-Operation. Rund um die Uhr steht für Notfälle ein Team bereit.

Schwerpunkte sind Hirntumor-Operationen und Eingriffe an der Schädelbasis. Im Wirbelsäulenzentrum werden konservative und interventionelle Therapien sowie Korrektur-Operationen an der Wirbelsäule durchgeführt.