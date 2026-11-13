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Nations League

Konferenz mit Niederlande ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
13.11.2026 05:00
Niederlande-Teamchef Xavi Hernandez
Niederlande-Teamchef Xavi Hernandez(Bild: AFP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fünfter Spieltag in der Nations League: Die Konferenz beginnt um 20.45 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).

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Hier der Liveticker:

In Amsterdam geht es in Gruppe A2 um den Gruppensieg. Gewinnen die Griechen, sind sie fix Erster. Bei einem Remis oder einem Sieg der Niederländer ist rechnerisch noch viel möglich, wenngleich das „Oranje“-Team mit einem Dreier zumindest einen Platz in den Top 2 sicher hätte.

Prominentes Duo fehlt
Dem niederländischen Teamchef Xavi Hernandez fehlen gegen Griechenland und am Montag in Berlin gegen Deutschland Kapitän Virgil van Dijk und Stürmer Brian Brobbey. Das Duo ist nicht fit.

Dafür steht Spielmacher Frenkie de Jong wieder zur Verfügung. „Er ist ein Topspieler, kennt unsere Philosophie und muss auf dem Feld eine wichtige Rolle spielen“, meinte Xavi über den Barcelona-Profi.

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