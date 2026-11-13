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ICE Hockey League

Graz gewinnt Schlager, Linz schließt auf

Eishockey
13.11.2026 22:38
Die Graz 99ers gewannen den Schlager in Bozen.
Die Graz 99ers gewannen den Schlager in Bozen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Titelverteidiger hat das Duell mit dem Tabellenführer der ICE Hockey League gewonnen. Die Graz99ers fügten am Freitag dem HCB Südtirol mit einem 4:2 die erste Heimniederlage zu.

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Die Black Wings Linz nutzten den Ausrutscher und schlossen mit einem 2:1 bei den Vienna Capitals zu den Boznern auf. Der KAC gewann 5:2 gegen Innsbruck, Salzburg siegte bei Olimpija Ljubljana 4:1. Die Pioneers Vorarlberg feierten mit einem 7:4 gegen Pustertal im 19. Spiel den ersten Saisonsieg.

Der HCB Südtirol hatte die ersten sieben Saisonheimspiele gewonnen und ging auch beim Gastspiel des Meisters mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel. Die Grazer holten im Schlussabschnitt aber dank Treffern von Tim Harnisch (43.), Nick Swaney (51.) und Michael Schiechl (60.) drei Punkte. Bei den 99ers gab Torhüter Max Lagacé nach gut eineinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Linz jubelt in Wien.
Linz jubelt in Wien.(Bild: GEPA)

Linzer siegen dank früher Treffer
Die Linzer nutzten den Umfaller der Bozner. Die Black Wings legten in Wien mit zwei frühen Toren von Emilio Romig (4.) und Kyle Topping (6.) den Grundstein zum Sieg. Konstantin Komarek (19.) gelang vor der Liga-Saisonrekordkulisse von 6250 Zuschauern nur noch der Anschlusstreffer für die Caps, die ihr sechste Niederlage hintereinander einstecken mussten.

(Bild: GEPA)

Der KAC gewann auch das dritte November-Spiel und liegt nur noch drei Zähler hinter dem Spitzenduo. Nach einer frühen 2:0-Führung (7.) der Kärntner kämpften sich die Innsbrucker im ersten Spiel unter Headcoach Ville Kolppanen ins Spiel zurück und hielten es bis ins Finish offen. Der zweite Treffer von Daniel Obersteiner zum 4:2 (52.) entschied die Partie schließlich zugunsten der Klagenfurter. Für die Haie setzte es damit die achte Pleite in Folge.

(Bild: GEPA)

  Salzburg setzte den Aufwärtstrend seit dem Trainerwechsel fort und gewann im siebenten Spiel unter Teemu Levijoki zum sechsten Mal. Beim Comeback von Kapitän Thomas Raffl nach sechswöchiger Verletzungspause war sein Bruder Michael mit dem Assist zum 1:1 und den Treffern zum 3:1 (27.) und 4:1 (42.) der Matchwinner. Die Salzburger stoppten damit den Erfolgslauf der Slowenen, die davor fünf Siege geholt hatten.

(Bild: Dominik Angerer - EC Red Bull Sa)

Pioneers mit Sieg-Premiere
In Bruneck durften endlich auch die Pioneers über ihren ersten Saisonsieg jubeln. Die Vorarlberger lagen nach dem ersten Drittel 1:3 zurück, drehten im Mitteldrittel innerhalb von gut drei Minuten die Partie und ließen sich den Erfolg nicht mehr nehmen.

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