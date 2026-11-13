Graz gewinnt Schlager, Linz schließt auf

Der KAC gewann auch das dritte November-Spiel und liegt nur noch drei Zähler hinter dem Spitzenduo. Nach einer frühen 2:0-Führung (7.) der Kärntner kämpften sich die Innsbrucker im ersten Spiel unter Headcoach Ville Kolppanen ins Spiel zurück und hielten es bis ins Finish offen. Der zweite Treffer von Daniel Obersteiner zum 4:2 (52.) entschied die Partie schließlich zugunsten der Klagenfurter. Für die Haie setzte es damit die achte Pleite in Folge.