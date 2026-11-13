Russische Oligarchen-Jacht verlässt Triest

Rückkehr in die Adriastadt möglich

Eine endgültige Abkehr von Triest bedeutet die Abfahrt der Jacht allerdings nicht zwangsläufig. Nach Abschluss der ersten Arbeiten in Ancona steht eine zweite, umfassendere Renovierungsphase an. Dabei sollen insbesondere die Maschinenanlagen und die Innenausstattung grundlegend überprüft und erneuert werden. Dieser zweite Arbeitsabschnitt wird in einem weiteren Hafen an der Adria stattfinden. Welcher Standort dafür vorgesehen ist, steht bisher nicht fest.