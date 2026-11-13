Begleitet von Polizei
Russische Oligarchen-Jacht verlässt Triest
Nach viereinhalb Jahren vor Anker im Golf von Triest steht die Abfahrt der russischen Segeljacht „A“ unmittelbar bevor.
Das 143 Meter lange Schiff soll in den kommenden Tagen den Adria-Hafen Ancona anlaufen, wo zunächst umfangreiche Wartungs- und Modernisierungsarbeiten zur Erneuerung der Klassifizierung vorgesehen sind. Der Transfer könnte bereits am Dienstag erfolgen. Begleitet wird die Jacht von Einheiten der italienischen Polizei.
Die Luxusjacht wird dem russischen Unternehmer und Oligarchen Andrej Melnitschenko zugerechnet. Ihr geschätzter Wert liegt bei rund 530 Millionen Euro. Seit 2022 liegt das futuristisch gestaltete Dreimastschiff im Golf von Triest vor Anker.
Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte der italienische Ausschuss für Finanzsicherheit im März 2022 die Konfiszierung des Schiffes angeordnet. Die Maßnahme erfolgte im Rahmen der Sanktionen gegen Personen, die den russischen Machthabern nahestehen sollen.
Erster Teil der Arbeiten soll sechs Monate dauern
Ursprünglich waren für die anstehenden Arbeiten verschiedene Standorte im Gespräch. So wurde auch Genua als möglicher Werftenstandort geprüft. Ein Transport an die ligurische Küste erwies sich jedoch als wirtschaftlich zu aufwendig. Daraufhin fiel die Entscheidung zugunsten von Ancona.
Die Arbeiten wurden zwischen dem italienischen Staat, dem Eigner und einer in Dubai ansässigen Verwaltungsgesellschaft vereinbart. Der erste Abschnitt der geplanten Eingriffe soll rund sechs Monate dauern. Hintergrund ist die vorgeschriebene Erneuerung der Klassifizierung, die alle fünf Jahre vorgenommen werden muss. Die letzte entsprechende Überprüfung fand im Jahr 2022 statt, unmittelbar vor der Konfiszierung des Schiffes.
Die Verlegung nach Ancona ist für die Werftindustrie in Triest ein Rückschlag. Aufgrund der außergewöhnlichen Dimensionen und der technischen Ausstattung der Jacht hatten die Wartungsarbeiten ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Die Kosten der anstehenden Eingriffe dürften mehrere Millionen Euro betragen.
Rückkehr in die Adriastadt möglich
Eine endgültige Abkehr von Triest bedeutet die Abfahrt der Jacht allerdings nicht zwangsläufig. Nach Abschluss der ersten Arbeiten in Ancona steht eine zweite, umfassendere Renovierungsphase an. Dabei sollen insbesondere die Maschinenanlagen und die Innenausstattung grundlegend überprüft und erneuert werden. Dieser zweite Arbeitsabschnitt wird in einem weiteren Hafen an der Adria stattfinden. Welcher Standort dafür vorgesehen ist, steht bisher nicht fest.
Damit bleibt eine Rückkehr der „A“ nach Triest im Laufe des kommenden Jahres möglich. Für die Stadt wäre es ein Wiedersehen mit einem Schiff, das in den vergangenen viereinhalb Jahren zu einem festen Bestandteil des Hafenpanoramas geworden ist.
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