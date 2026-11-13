Bauernregel verspricht mildes Wetter am Wochenende

„Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold“ lautet eine alte Bauernregel. Schenkt man ihr Glauben, könnte dieses Wochenende noch einmal mildes Wetter mit sich bringen. Ob es tatsächlich stimmt, zeigt eine Wetterprognose.
Die Bauernregel bezieht sich auf den 15. November – den Todestag und heutige Gedenktag Leopolds III. Er ist der offizielle Landespatron von Niederösterreich und Wien.
„Altweibersommer“
Um den Leopolditag, der heuer auf einen Sonntag fällt, soll es noch einmal ungewöhnlich sonnig und mild sein. Der „Altweibersommer“ verspricht viel Sonne und wenig Wind.
Bauernregel soll Recht behalten
Tatsächlich scheint sich der Spruch zu bewahrheiten! Der Samstag startet in weiten Teilen Österreichs mit strahlendem Sonnenschein. Frühnebel ist nur in wenigen Tälern und Senken zu erwarten und löst sich auch rasch wieder auf. Danach scheint die Sonne bis zum Abend im ganzen Land ungestört und das meist ohne Wolken. Der Wind bleibt nur schwach wahrnehmbar, aber es wird noch kälter. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus vier Grad und steigern sich auf vier bis zehn Grad.
Ähnlich freundlich wird der Sonntag. Wenngleich über den Niederungen und Becken des Nordens, Ostens und Südostens in der Früh noch einige Boden- und Hochnebelfelder vorhanden sind. Diese lösen sich jedoch meist bis gegen Mittag auf. Nur entlang der Donau sowie in Teilen des Waldviertels können diese deutlich zäher sein und teils ganztägig liegen bleiben.
Abseits vom Nebel scheint die Sonne
Abseits der Nebelzonen überwiegt der Sonnenschein, nur harmlose und hoch liegende Wolkenfelder sind bemerkbar. Der Wind weht großteils schwach. Das Thermometer zeigt beim Aufstehen zwischen minus acht und plus drei Grad an und steigt je nach Nebel, Sonne und Föhn auf ein bis 13 Grad.
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