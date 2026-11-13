Bauernregel verspricht mildes Wetter am Wochenende

Bauernregel soll Recht behalten

Tatsächlich scheint sich der Spruch zu bewahrheiten! Der Samstag startet in weiten Teilen Österreichs mit strahlendem Sonnenschein. Frühnebel ist nur in wenigen Tälern und Senken zu erwarten und löst sich auch rasch wieder auf. Danach scheint die Sonne bis zum Abend im ganzen Land ungestört und das meist ohne Wolken. Der Wind bleibt nur schwach wahrnehmbar, aber es wird noch kälter. Die Frühtemperaturen liegen bei minus sechs bis plus vier Grad und steigern sich auf vier bis zehn Grad.