England-Legende sicher: „Haaland geht zu Barca“

„Er sieht wie ein Madrid-Spieler aus, aber er wird zu Barca gehen“, prophezeit England-Legende Paul Scholes. Und zwar sobald der Zwangsabstieg von Manchester City wegen des Finanzskandals fest steht.
Noch ist offen, ob City überhaupt bestraft wird – und wann es zu einem Zwangsabstieg des Premier-League-Klubs kommen könnte. Nach Informationen der „Daily Mail“ aus Insiderkreisen gilt ein drastischer Punktabzug Anfang des nächsten Jahres als wahrscheinlichste Strafe. Dazu steht eine hohe Geldstrafe im Raum.
Damit ist klar: Die besten Spieler werden das sinkende Schiff verlassen wollen. Torjäger Haaland zählt zu den begehrtesten Stürmern der Welt - Real Madrid und der FC Barcelona würden sofort zuschlagen, heißt es. Doch für welchen Klub würde sich Haaland entscheiden?
„… aber er wird zu Barça gehen“
„Barcelona. Er sieht wie ein Madrid-Spieler aus, ich kann ihn mir perfekt im Madrid-Trikot vorstellen … aber er wird zu Barça gehen“, ist sich ManUnited-Legende Scholes im Podcast „The Good, The Bad & The Football“ sicher – allerdings ohne eine Begründung zu liefern.
Worum es im Finanzskandal von ManCity konkret geht? Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League wurde der zehnfache englische Meister von einer unabhängigen Kommission in über 100 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Entscheidung ist wegen des Einspruchs allerdings noch nicht endgültig. Als Strafe wurde seit einiger Zeit über die Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einen Zwangsabstieg spekuliert. Der kolportierte Punktverlust käme dem Zwangsabstieg fast gleich.
Man City hat Einspruch eingelegt
Ermittelt wurde wegen Vergehen zwischen den Saisonen 2009/10 und 2017/18. Das Verfahren der Premier League begann im Jahr 2023. Wegen des fristgerecht eingereichten Einspruchs kann es dennoch lange Zeit dauern, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.
Der Champions-League-Sieger von 2023 hat Widerspruch gegen das Urteil der Untersuchungskommission eingelegt.
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