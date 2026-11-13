England-Legende sicher: „Haaland geht zu Barca“

Worum es im Finanzskandal von ManCity konkret geht? Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League wurde der zehnfache englische Meister von einer unabhängigen Kommission in über 100 Anklagepunkten für schuldig befunden. Die Entscheidung ist wegen des Einspruchs allerdings noch nicht endgültig. Als Strafe wurde seit einiger Zeit über die Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einen Zwangsabstieg spekuliert. Der kolportierte Punktverlust käme dem Zwangsabstieg fast gleich.