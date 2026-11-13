14:0 – Titelverteidiger stürmt ins WM-Halbfinale

Olympiasieger und Titelverteidiger USA hat sich souverän für das Halbfinale der A-WM in Dänemark qualifiziert.
Das US-Team führte am Freitag in Herning gegen das Team von Gastgeber Dänemark nach nicht einmal acht Minuten 5:0 und siegte schließlich 14:0. Rekordweltmeister Kanada hatte dagegen zu kämpfen, um sich gegen Tschechien mit 3:2 durchzusetzen. Im Halbfinale am Sonntag in Herning treffen die USA und Schweden bzw. Kanada und Finnland aufeinander.
Das US-Team, das eine Torschussstatistik von 85:8 verzeichnete, ist das einzige aus der Österreich-Gruppe A, das den Einzug ins Halbfinale schaffte. Neben Tschechien schieden auch Deutschland und die Schweiz aus. Die Deutschen unterlagen Finnland 0:6, die Schweiz musste sich Schweden mit 0:1 geschlagen geben.
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