14:0 – Titelverteidiger stürmt ins WM-Halbfinale

Das US-Team führte am Freitag in Herning gegen das Team von Gastgeber Dänemark nach nicht einmal acht Minuten 5:0 und siegte schließlich 14:0. Rekordweltmeister Kanada hatte dagegen zu kämpfen, um sich gegen Tschechien mit 3:2 durchzusetzen. Im Halbfinale am Sonntag in Herning treffen die USA und Schweden bzw. Kanada und Finnland aufeinander.