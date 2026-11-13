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Krise drohte

Niederlande atmen auf: Koalition vorerst gerettet

Außenpolitik
13.11.2026 20:28
Jettens Minderheitskoalition befindet sich in der Krise.
Jettens Minderheitskoalition befindet sich in der Krise.(Bild: EPA/ROBIN UTRECHT)
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Von krone.at

In den Niederlanden drohte ein Bruch der Regierung. Jetzt heißt es aufatmen: Die Krise konnte vorläufig abgewendet werden. Nach mehr als sieben Stunden Krisengesprächen einigten sich die Partner der Minderheitskoalition auf einen Neustart. Dazu, wie genau die Zukunft der Koalition aussehen soll, gibt es jedoch weiterhin Fragezeichen.

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Ein Bruch der Regierung konnte abgewendet werden, jedoch ist noch unklar, wie die Zusammenarbeit künftig aussehen soll. Die Gespräche sollen am Wochenende fortgesetzt werden. Es sei eine schwierige Situation gewesen, sagte Jetten Freitagabend. Außerdem sprach Jetten von mühsamen Beziehungen. „Das muss besser werden – inhaltlich, politisch und persönlich.“

„In dieser Form gibt es Koalition nicht mehr“
Die Koalition besteht aus der linksliberalen D66, der rechtsliberalen VVD und der christdemokratischen CDA. Zuvor hatten Politiker der VVD erklärt: „In der heutigen Form gibt es die Koalition nicht mehr.“ Jetten hatte mit den Parteiführern seiner Koalitionspartner verhandelt und sich für einen Neuanfang starkgemacht. Auch Vertreter seiner Partei D66 sowie der Christdemokraten wollen einen Bruch verhindern.

Die niederländische Vizepremierministerin Dilan Yesilgoz-Zegerius sprach am 13. November 2026 in ...
Die niederländische Vizepremierministerin Dilan Yesilgoz-Zegerius sprach am 13. November 2026 in Den Haag.(Bild: EPA/ROBIN UTRECHT)

Streit im Dreierbündnis um „Millionärssteuer“
Nach einem heftigen Streit um eine Steuerreform und die Einführung einer „Millionärssteuer“ hatte die rechtsliberale VVD mit dem Austritt aus der Koalition gedroht. Ein Bruch schien unabwendbar, nachdem das Parlament mit den Stimmen der übrigen zwei Koalitionspartner am späten Donnerstagabend die Reform verabschiedet hatte. Die Regierung ist erst seit knapp neun Monaten im Amt und hat in keiner der beiden Kammern des Parlaments eine Mehrheit.

Die D66 und die CDA hatten sich zuvor mit der rot-grünen Oppositionspartei Pro auf die Einführung einer Sondersteuer geeinigt, die sehr vermögende Einwohner zahlen sollen. Für die VVD war das ein Verstoß gegen das Koalitionsabkommen.

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Richtungsstreit seit Anbeginn
Seit Antritt der Regierung wird das Dreierbündnis von einem Richtungsstreit beherrscht. Die VVD will Mehrheiten auch mit radikal rechten Parteien erreichen und lehnt strikt eine Zusammenarbeit mit der rot-grünen Oppositionspartei Pro ab. Dagegen suchen die anderen beiden Partner Kompromisse mit Pro.

Parlament stark zersplittert
Die Bildung einer neuen mehrheitsfähigen Regierung nach einem Bruch der Koalition wäre kaum möglich. Das Parlament ist zersplittert und zählt nun 17 Fraktionen. Radikale und extrem rechte Parteien halten fast ein Drittel der Mandate. Neuwahlen werden von den meisten Parteien abgelehnt, da sie erneut eine lange Periode des Stillstands befürchten. In knapp fünf Jahren waren drei Regierungen vorzeitig gefallen.

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