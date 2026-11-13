Thaden: Mit diesen Taschen erobert sie Hollywood

Ihre Taschen haben es bis in die Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ geschafft. Im „Krone“-Talk verrät Designerin Kristina Thaden, was hinter ihren kunstvollen Kreationen steckt, wie Hollywoodstars auf ihre Modelle aufmerksam wurden und warum ihre Statement-Taschen nun auch Österreich erobern.
Ihre Taschen sind kleine Kunstwerke, die mittlerweile sogar die ganz großen Stars begeistern. Spätestens seit Lily Collins in der beliebten Netflix-Serie „Emily in Paris“ mit dem roten Modell „The Little Rocket“ über die Bildschirme flanierte, ist Designerin Kristina Thaden in aller Munde. Auch Schauspielerin Ashley Park führte eine ihrer Kreationen aus. Insgesamt drei Modelle schafften es in die vierte Staffel der Erfolgsserie. „Das war natürlich Wahnsinn. Wobei ich mir zuerst gedacht habe: Warum dieser Hut? Der verdeckt ja die Hälfte!“, erinnert sich Thaden lachend im Gespräch mit der „Krone“.
Platz für Handy und Lippenstift
Doch was macht ihre Entwürfe eigentlich so besonders? Statt gewöhnlicher Handtaschen entwirft die ehemalige Theaterregisseurin skulpturale Accessoires, die mit ihren ausgefallenen Formen alle Blicke auf sich ziehen. „Bau jeder Idee einen Palast, kein Gefängnis“ lautet ihre Devise, wenn es um neue Entwürfe geht. Und auch wenn in manchem Modell gerade einmal Handy und Lippenstift Platz finden, geht es Thaden um viel mehr. „Ich wollte eine Art Ermächtigung am Arm kreieren.“
Dass diese Idee wirklich ankommt, zeigt sich mittlerweile auch in Österreich. So zählt etwa die aktuelle Salzburger Buhlschaft Roxane Duran zu ihren Kundinnen. „Wir haben uns sofort verstanden“, erzählt die 46-Jährige, die mit der Schauspielerin ihre Leidenschaft für das Theater teilt.
Nach „Emily in Paris“ erobern ihre Designs nun auch die Wiener Modewelt, denn ab Ende Februar 2027 sind die Statement-Stücke bei Popp & Kretschmer erhältlich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.