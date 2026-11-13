Thaden: Mit diesen Taschen erobert sie Hollywood

Ihre Taschen sind kleine Kunstwerke, die mittlerweile sogar die ganz großen Stars begeistern. Spätestens seit Lily Collins in der beliebten Netflix-Serie „Emily in Paris“ mit dem roten Modell „The Little Rocket“ über die Bildschirme flanierte, ist Designerin Kristina Thaden in aller Munde. Auch Schauspielerin Ashley Park führte eine ihrer Kreationen aus. Insgesamt drei Modelle schafften es in die vierte Staffel der Erfolgsserie. „Das war natürlich Wahnsinn. Wobei ich mir zuerst gedacht habe: Warum dieser Hut? Der verdeckt ja die Hälfte!“, erinnert sich Thaden lachend im Gespräch mit der „Krone“.