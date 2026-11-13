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Thaden: Mit diesen Taschen erobert sie Hollywood

Star-Style
13.11.2026 20:30
Kristina Thaden setzt mit ihren Taschen modische Statements. Neben Schwarz und Rot empfiehlt sie ...
Kristina Thaden setzt mit ihren Taschen modische Statements. Neben Schwarz und Rot empfiehlt sie für Herbst/Winter warme Brauntöne, Bordeaux und dunkle Pflaumennuancen.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Ihre Taschen haben es bis in die Netflix-Erfolgsserie „Emily in Paris“ geschafft. Im „Krone“-Talk verrät Designerin Kristina Thaden, was hinter ihren kunstvollen Kreationen steckt, wie Hollywoodstars auf ihre Modelle aufmerksam wurden und warum ihre Statement-Taschen nun auch Österreich erobern.

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Ihre Taschen sind kleine Kunstwerke, die mittlerweile sogar die ganz großen Stars begeistern. Spätestens seit Lily Collins in der beliebten Netflix-Serie „Emily in Paris“ mit dem roten Modell „The Little Rocket“ über die Bildschirme flanierte, ist Designerin Kristina Thaden in aller Munde. Auch Schauspielerin Ashley Park führte eine ihrer Kreationen aus. Insgesamt drei Modelle schafften es in die vierte Staffel der Erfolgsserie. „Das war natürlich Wahnsinn. Wobei ich mir zuerst gedacht habe: Warum dieser Hut? Der verdeckt ja die Hälfte!“, erinnert sich Thaden lachend im Gespräch mit der „Krone“.

Taschendesignerin Kristina Thaden mit Nadi Adana im „Krone“-Talk.
Taschendesignerin Kristina Thaden mit Nadi Adana im „Krone“-Talk.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Platz für Handy und Lippenstift
Doch was macht ihre Entwürfe eigentlich so besonders? Statt gewöhnlicher Handtaschen entwirft die ehemalige Theaterregisseurin skulpturale Accessoires, die mit ihren ausgefallenen Formen alle Blicke auf sich ziehen. „Bau jeder Idee einen Palast, kein Gefängnis“ lautet ihre Devise, wenn es um neue Entwürfe geht. Und auch wenn in manchem Modell gerade einmal Handy und Lippenstift Platz finden, geht es Thaden um viel mehr. „Ich wollte eine Art Ermächtigung am Arm kreieren.“

Das Modell „The Whole“ von Ashley Park (li.) war in der beliebten Mode-Serie deutlich zu sehen.
Das Modell „The Whole“ von Ashley Park (li.) war in der beliebten Mode-Serie deutlich zu sehen.(Bild: zVg)
Aber auch Lily Collins ist Thaden-Fan.
Aber auch Lily Collins ist Thaden-Fan.(Bild: zVg)
Selbst „Buhlschaft“ Roxane Duran (Mi.) zählt zu den Trägerinnen der Tasche.
Selbst „Buhlschaft“ Roxane Duran (Mi.) zählt zu den Trägerinnen der Tasche.(Bild: Markus Tschepp)

Dass diese Idee wirklich ankommt, zeigt sich mittlerweile auch in Österreich. So zählt etwa die aktuelle Salzburger Buhlschaft Roxane Duran zu ihren Kundinnen. „Wir haben uns sofort verstanden“, erzählt die 46-Jährige, die mit der Schauspielerin ihre Leidenschaft für das Theater teilt.
Nach „Emily in Paris“ erobern ihre Designs nun auch die Wiener Modewelt, denn ab Ende Februar 2027 sind die Statement-Stücke bei Popp & Kretschmer erhältlich.

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