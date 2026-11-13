Wilder Verkehrsunfall: Kind (4) auf Beifahrersitz

Fahrzeug kippte um

Durch die Kollision krachte der 63-Jährige gegen eine Leitschiene, schaffte es jedoch trotz heftigen Schaden am Auto zu einer Raststätte. Schlimmer traf es den Klein-Lwk, der durch den Zusammenstoß ins Schleudern geriet. Schließlich prallte auch das Fahrzeug gegen die Leitschiene, kippte um und blieb mitten auf der Straße liegen. Die Vierjährige und ihr Papa wurden unbestimmten Grades verletzt und gemeinsam mit dem 63-Jährigen ins Krankenhaus Friesach gebracht.