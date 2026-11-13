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Auto überschlug sich

Wilder Verkehrsunfall: Kind (4) auf Beifahrersitz

Kärnten
13.11.2026 21:24
Der Klein-Lkw kippte durch die Kollision um.
Der Klein-Lkw kippte durch die Kollision um.(Bild: FF Micheldorf)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem heftigen Verkehrsunfall ist es am Freitag um 13.30 Uhr auf der Friesacher Straße (Kärnten) gekommen. Eine Vierjährige war im Unfall mit verwickelt. Das Mädchen befand sich am Beifahrersitz, als es zu der Kollision kam.

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In Richtung Neumarkt war ein 63-Jähriger unterwegs. Doch aus unbekannter Ursache geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Klein-Lkw. In diesem befand sich ein 44-Jähriger mit seiner vierjährigen Tochter am Beifahrer. 

Fahrzeug kippte um
Durch die Kollision krachte der 63-Jährige gegen eine Leitschiene, schaffte es jedoch trotz heftigen Schaden am Auto zu einer Raststätte. Schlimmer traf es den Klein-Lwk, der durch den Zusammenstoß ins Schleudern geriet. Schließlich prallte auch das Fahrzeug gegen die Leitschiene, kippte um und blieb mitten auf der Straße liegen. Die Vierjährige und ihr Papa wurden unbestimmten Grades verletzt und gemeinsam mit dem 63-Jährigen ins Krankenhaus Friesach gebracht. 

Die Straße war für eine Zeit lang gesperrt
Die Straße war für eine Zeit lang gesperrt(Bild: FF Micheldorf)
Die Einsatzkräfte bei der Räumung der Straße.
Die Einsatzkräfte bei der Räumung der Straße.(Bild: FF Micheldorf)
Auch ein Hubschrauber war mit im Einsatz
Auch ein Hubschrauber war mit im Einsatz(Bild: FF Micheldorf)
Der Klein-Lkw nach dem Unfall.
Der Klein-Lkw nach dem Unfall.(Bild: FF Micheldorf)

Die Feuerwehr Micheldorf und Friesach mussten im Anschluss die Straße räumen. Sie standen mit vier Fahrzeugen und 26 Helfern im Einsatz. Die Straße musste dafür eine Zeit lang gesperrt werden.

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