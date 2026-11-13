Gschaider beendet seine „Dancing Stars“-Karriere

Gschaider habe im Sommer mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Eine Operation an der Wirbelsäule und anschließende Lähmungserscheinungen hätten ihm die Grenzen seines Körpers aufgezeigt. Nicht die einzige Akte in seiner Krankengeschichte: Bereits während der vergangenen „Dancing Stars“-Staffel 2023 verletzte sich der Salzburger und musste kurz vor dem Finale ausscheiden.