Gschaider beendet seine „Dancing Stars“-Karriere

Schluss, aus, vorbei! Die ORF-Erfolgs-Show „Dancing Stars“ muss in der nächsten Staffel im Frühjahr 2027 ohne den Salzburger Profitänzer Florian Gschaider auskommen. Das gab er Freitagabend bekannt.
Die Entscheidung nach 15 Jahren bei der beliebten Fernsehsendung auszusteigen, falle dem 46-Jährigen nicht leicht. Sie war aber definitiv nötig, wie er am Freitag bekannt gab.
Gschaider habe im Sommer mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Eine Operation an der Wirbelsäule und anschließende Lähmungserscheinungen hätten ihm die Grenzen seines Körpers aufgezeigt. Nicht die einzige Akte in seiner Krankengeschichte: Bereits während der vergangenen „Dancing Stars“-Staffel 2023 verletzte sich der Salzburger und musste kurz vor dem Finale ausscheiden.
Mittlerweile sei er beinahe wieder vollständig genesen. Gschaider kündigte auch an, seine Tanzschule in Salzburg weiterhin betreiben zu wollen und auch bei „Dancing Stars“ weiter im Hintergrund mitmischen zu wollen.
Die nächste Staffel „Dancing Stars“ wird im Februar und März kommenden Jahres im ORF zu sehen sein.
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