Frau sticht mehrmals auf ihren Mann (31) ein

Was genau Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist aktuell unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zu dem Vorfall war es am Freitag in der Hollabrunner Katastralgemeinde Dietersdorf gekommen. Die Polizei wurde nach einem Notruf zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Schnell stand fest: Die 30-jährige Frau soll mehrfach mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen haben. Der 31-Jährige erlitt bei dem Angriff mindestens vier Stichverletzungen.