Frau sticht mehrmals auf ihren Mann (31) ein

Blutige Auseinandersetzung am Freitagnachmittag im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn! Eine 30-Jährige soll mindestens viermal auf ihren 31-jährigen Mann eingestochen haben. Die Gründe dafür werden noch von der Polizei ermittelt.
Was genau Auslöser für die Auseinandersetzung war, ist aktuell unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zu dem Vorfall war es am Freitag in der Hollabrunner Katastralgemeinde Dietersdorf gekommen. Die Polizei wurde nach einem Notruf zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Schnell stand fest: Die 30-jährige Frau soll mehrfach mit einem Messer auf ihren Mann eingestochen haben. Der 31-Jährige erlitt bei dem Angriff mindestens vier Stichverletzungen.
Mann überlebt Messerstiche
Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Er überlebte die Attacke, ist jedoch schwer verletzt. Die Polizei stellte nach der Festnahme ein Messer als Tatwaffe sicher.
Kriminalisten vor Ort
Auch Mord- und Tatortermittler des LKA waren Freitagnachmittag in Dietersdorf um die näheren Umstände zu klären und die Spuren am Tatort zu sichern. Die 30-Jährige werde derzeit einvernommen und zur Tat befragt. Noch ist nicht klar, ob die Frau zuvor von ihrem Mann bedroht wurde.
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