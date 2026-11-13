Weihnachtszauber liegt wieder über Rathausplatz

Der Christkindlmarkt zog gleich am Eröffnungstag am Freitag zahlreiche Besucher an. Bei Punsch und Co. sowie all dem Lichterglanz machte auch die Kälte nichts. Touristen als auch Wiener genossen den Start der Weihnachtszeit.
Mit der Illuminierung der Fichte aus Damüls aus dem Ländle wurde Freitagabend der Christkindlmarkt am Rathausplatz im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) feierlich eröffnet.
Weihnachten beginnt nie zu früh
„Die Stimmung ist gut, viele Gäste sind bereits seit dem Vormittag da“, verrät Thomas Otto vom Stand „Zum Nussknacker“ gegenüber vom Burgtheater. Der Bestseller dort ist neben Glühwein die Heiße Schokolade – mit oder ohne Alkohol. Neben Punsch und Co. standen auch Langos, Schnitzel und Buchtln hoch im Kurs der Besucher. Und auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, allen voran Christbaumschmuck in jedweder Form wie dem Riesenrad oder sogar einem Aschenbecher, wurde erstanden.
Die Highlights bis 24. Dezember
Bewährte Höhepunkte warten auch heuer wieder auf alle Besucher: der Bussiplatz für alle Verliebten mit dem berühmten Herzerlbaum im Hintergrund sowie der Krippenpfad mit Dutzenden Werken. Kinder können kostenlose Runden am Eislaufplatz drehen.
Turmbläser bringen besinnliche Stimmung
Wer die imposante Weihnachtswelt von oben sehen will, ist beim Nostalgieriesenrad richtig. Von 27. November bis 23. Dezember sorgt das traditionelle Turmblasen vom Dach der großen Krippe um 19 und 20 Uhr für besinnliche Stimmung.
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