Weihnachtszauber liegt wieder über Rathausplatz

Weihnachten beginnt nie zu früh

„Die Stimmung ist gut, viele Gäste sind bereits seit dem Vormittag da“, verrät Thomas Otto vom Stand „Zum Nussknacker“ gegenüber vom Burgtheater. Der Bestseller dort ist neben Glühwein die Heiße Schokolade – mit oder ohne Alkohol. Neben Punsch und Co. standen auch Langos, Schnitzel und Buchtln hoch im Kurs der Besucher. Und auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, allen voran Christbaumschmuck in jedweder Form wie dem Riesenrad oder sogar einem Aschenbecher, wurde erstanden.