Tirol: Teenager (16) auf Schutzweg von Pkw erfasst

Folgenschwerer Unfall am Freitag zu früher Stunde in Kufstein! Ein einheimischer Teenager (16), der gerade einen Schutzweg überquerte, wurde von einer Pkw-Lenkerin (58) erfasst. Beim darauffolgenden Sturz zog sich der Jugendliche Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz nach 6 Uhr. Der 16-Jährige überquerte auf der Tiroler Straße B171 einen Schutzweg. Zur selben Zeit fuhr die 58-Jährige mit dem Pkw auf der Straße entlang und dürfte den Jugendlichen zu spät gesehen haben.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Zwar bremste die Lenkerin ihr Fahrzeug noch ab, jedoch erwischte Sie den Jugendlichen mit dem Seitenspiegel. „Der 16-Jährige prallte in weiterer Folge gegen den Pkw und stürzte auf die Straße.“
Von dem Unfall trug der Teenager „Verletzungen unbestimmten Grades“ davon. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus.
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