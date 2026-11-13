VSV-Insolvenz! Jetzt spricht die Gewerkschaft

Sportlich unter Druck, wirtschaftlich in der Krise: Beim VSV soll am Wochenende gegen Mailand und Fehervar endlich wieder Zählbares her. Wie es der Mannschaft nach der Insolvenz geht, war auch Thema einer Videokonferenz mit der Gewerkschaft „Younion“. Deren neuer Vorsitzender Dominique Heinrich sagt: „Natürlich herrscht eine Ungewissheit.“
Ein wichtiges Wochenende für den VSV! Denn nach drei Liga-Niederlagen in Folge kommen am Samstag und am Sonntag im „Doppel“ mit Mailand und Szekesfehervar zwei Klubs, die in unmittelbarer Distanz des Tabellen-Zwölften liegen. „Es muss endlich wieder etwas Zählbares her! Wenn der Puck wie aktuell nicht reinhüpft, müssen wir eben hässliche Tore machen und nicht herumzaubern“, fordert Verteidiger Thomas Vallant. Es gibt auch Aktion für die ersten 200 Tickets: Wer eine Karte fürs Match am Samstag (17) gegen Mailand kauft, erhält eine fürs morgige Duell gegen Fehervar dazu.
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