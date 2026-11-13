Microsoft-Ausfall: Sind wir eigenständig genug?

Microsoft-Ausfall: Zwischen digitalem Fortschritt und Abhängigkeit

Befürworter zentraler Cloud- und IT-Dienste könnten argumentieren, dass solche Technologien unverzichtbar sind, um moderne Arbeitsabläufe effizient und wirtschaftlich zu gestalten. Kritiker hingegen könnten darin ein erhebliches Risiko sehen, wenn ganze Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen von einzelnen Anbietern abhängig werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob alternative Systeme ausreichend vorhanden sind und ob wir im Ernstfall noch handlungsfähig wären.