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Microsoft-Ausfall: Sind wir eigenständig genug?

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13.11.2026 14:00
Während Microsoft-Techniker fieberhaft an der Behebung der Probleme beim Zugriff auf die ...
Während Microsoft-Techniker fieberhaft an der Behebung der Probleme beim Zugriff auf die Office-365-Dienste arbeiten, wachsen Ärger und wirtschaftlicher Schaden.(Bild: AP/Lindsey Wasson)
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Von Community

Ob Kommunikation, Datenverarbeitung, Arbeitsabläufe oder wichtige Dienstleistungen: viele Bereiche unseres täglichen Lebens sind mittlerweile von digitalen Systemen abhängig. Dabei stellt sich zunehmend die Frage, wie gut wir auf solche Ausfälle vorbereitet sind und ob wir überhaupt noch ausreichend unabhängig von großen Technologiekonzernen agieren können.

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Die Digitalisierung hat unseren Alltag erheblich verändert und viele Prozesse effizienter gemacht. Gleichzeitig verlassen sich Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und auch kritische Infrastrukturen zunehmend auf wenige große Anbieter. Fällt ein zentraler Dienst aus, können die Auswirkungen weit über den ursprünglichen technischen Fehler hinausgehen. Das wirft auch Fragen hinsichtlich Datensicherheit, technischer Unabhängigkeit und digitaler Souveränität auf.

Microsoft-Ausfall: Zwischen digitalem Fortschritt und Abhängigkeit
Befürworter zentraler Cloud- und IT-Dienste könnten argumentieren, dass solche Technologien unverzichtbar sind, um moderne Arbeitsabläufe effizient und wirtschaftlich zu gestalten. Kritiker hingegen könnten darin ein erhebliches Risiko sehen, wenn ganze Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen von einzelnen Anbietern abhängig werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob alternative Systeme ausreichend vorhanden sind und ob wir im Ernstfall noch handlungsfähig wären.

Zentrale Kommunikations-Schnittstellen wie Teams und Outlook sind für viele Unternehmen ...
Zentrale Kommunikations-Schnittstellen wie Teams und Outlook sind für viele Unternehmen überlebenswichtig.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Auch die Verantwortung von Unternehmen und Politik rückt dabei in den Mittelpunkt. Sollte stärker auf unterschiedliche Anbieter und eigene technische Lösungen gesetzt werden, um Abhängigkeiten zu reduzieren? Oder ist eine vollständige digitale Unabhängigkeit in einer global vernetzten Welt ohnehin kaum realistisch?

Wie sehen Sie das? Sind wir mittlerweile zu abhängig von Microsoft und anderen großen Technologiekonzernen? Sollte Österreich und Europa stärker auf eigene digitale Lösungen setzen? Und wie gut wären wir auf einen längerfristigen Ausfall wichtiger IT-Dienste vorbereitet? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!

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