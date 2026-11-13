ORF-Chefin Ingrid Thurnher bleibt doch noch länger

Muss Dittlbacher weichen?

Und das womöglich aus gutem Grund. Bevor Thurnher Radiodirektorin wurde, war sie fünf Jahre Chefredakteurin von ORF III. Radiodirektorin kann Thurnher nicht werden, da das neue Direktorium mit 1. Jänner antritt. Und ihre Nachfolgerin bei ORF III ist seit 2022 Ex-„ZiB 2“-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher. Seit der Abberufung von ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber trägt sie auch die Programmverantwortung. Heißt: Schickt die Rückkehr-Klausel die Ex-Generalin an ihren alten Schreibtisch, stünde Lorenz-Dittlbacher ihrer Vorgängerin gegenüber – und auch ihrer bisherigen Chefin.