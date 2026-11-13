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Geheime Verlängerung

ORF-Chefin Ingrid Thurnher bleibt doch noch länger

Innenpolitik
13.11.2026 19:55
Der ORF bestätigt: Thurnher bleibt bis „Mitte 2027“ beim Staatsfunk.
Der ORF bestätigt: Thurnher bleibt bis „Mitte 2027“ beim Staatsfunk.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Ingrid Thurnher scheidet mit 1. Jänner aus ihrem Amt als Generaldirektorin des ORF aus – bleibt allerdings beim Sender und dreht noch eine halbe Ehrenrunde. Was dahintersteckt und welche Folgen das für andere ORF-Stars haben könnte ...

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Sechs Monate und eine Vertragsklausel: Mehr liegt nicht zwischen dem Ende der Ära Thurnher und ihrem Ruhestand. Auf „Krone“-Anfrage bestätigt der ORF, dass die Geschäftsführungsperiode der Generaldirektorin mit 31. Dezember 2026 endet.

Beratende Funktion geplant
Mitte 2027 tritt sie dann in den Ruhestand. Dazwischen „kehrt Ingrid Thurnher, wie vertraglich vorgesehen, wieder in ihr ORF-Angestelltenverhältnis zurück“. Was sie dort aber tun soll? Laut ORF die neue Geschäftsführung unter Clemens Pig „mit ihrer Expertise vor allem bei der Erarbeitung und Umsetzung der Einsparungs- und Restrukturierungsmaßnahmen unterstützen“. Welche Funktion sie bekommt, sagt der ORF nicht explizit.

Muss Dittlbacher weichen?
Und das womöglich aus gutem Grund. Bevor Thurnher Radiodirektorin wurde, war sie fünf Jahre Chefredakteurin von ORF III. Radiodirektorin kann Thurnher nicht werden, da das neue Direktorium mit 1. Jänner antritt. Und ihre Nachfolgerin bei ORF III ist seit 2022 Ex-„ZiB 2“-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher. Seit der Abberufung von ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber trägt sie auch die Programmverantwortung. Heißt: Schickt die Rückkehr-Klausel die Ex-Generalin an ihren alten Schreibtisch, stünde Lorenz-Dittlbacher ihrer Vorgängerin gegenüber – und auch ihrer bisherigen Chefin.

Pikant ist das doppelt, weil ORF III selbst auf der Streichliste steht. In ihrer Mitarbeiterinformation nannte Thurnher die „künftige Organisation von ORF III“ ausdrücklich als Thema. Die Frau, die über die Zukunft des Senders mitentscheidet, könnte bald wieder darin arbeiten.

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Am 26. November geht es jedenfalls ans Eingemachte. Der Stiftungsrat beschließt das Budget für das Jahr 2027. Wie berichtet, müssen bis 2029 bis zu 250 Mitarbeiter gehen. Und die Generalin, die den Sparstift ansetzt, bleibt jetzt länger auf der Gehaltsliste – als Beraterin ihres Nachfolgers. 

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