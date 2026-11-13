Paketsteuer-Bilanz „dramatischer als gedacht“

Das sagen die Händler

Markus Giesswein aus Tirol macht 90 Prozent seines Geschäfts mit Walkwaren im Onlinehandel. Er bemerkt, dass die Kunden eher auf seinen eigenen Shop ausweichen. „Wir verzeichnen ein Minus von zehn Prozent bei Amazon, aber 17 Prozent Plus im eigenen Shop.“ Das habe den Vorteil, dass man die Daten der Kunden habe und besseren Service anbieten könne. Trotzdem sieht Giesswein die Steuer kritisch: „Man sollte den Kunden das Leben nicht noch teurer machen.“ Martin Luger, Chef von „Merino & More“ aus Vorarlberg, erwartet eine ähnliche Entwicklung. „Das Geschäft verlagert sich immer mehr in unseren eigenen Webshop. Darüber bin ich nicht traurig.“