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Nach zwei Monaten

Paketsteuer-Bilanz „dramatischer als gedacht“

Wirtschaft
13.11.2026 19:57
Bei vielen österreichischen Händlern gehen Bestellungen auf großen Plattformen zurück.
Bei vielen österreichischen Händlern gehen Bestellungen auf großen Plattformen zurück.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Hannah Michaeler
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Hannah Michaeler und Gerald Hofbauer

Seit Einführung der Paketsteuer verschickt die Post weniger Packerl. Nach zwei Monaten zieht nun auch der Handel Bilanz über die Abgabe. Direkt vor dem Weihnachtsgeschäft machen einige weniger Umsatz – aber es gibt auch positive Effekte.

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Fast ein Drittel weniger Pakete aus Drittstaaten, zehn Prozent Minus im EU-Raum: So lautet die Bilanz der Post nach zwei Monaten Paketsteuer und anderen neuen Abgaben. Die Konsumenten bestellen zurückhaltender. Das wirkt sich auch auf Österreichs Unternehmer aus. „Wir bemerken einen Umsatzrückgang von fünf bis zehn Prozent. Das ist dramatischer als gedacht“, sagt Rainer Will, Chef des Handelsverbandes.

Die EU-Regulierungen hätten „die Müllstraße aus Fernost erfolgreich eingedämmt“, die nationale Paketsteuer von 2,40 Euro pro Paket von Händlern mit über 100 Millionen Euro Umsatz aber sei „eine reine Geldbeschaffung“.

Zitat Icon

Die Paketsteuer trifft nicht nur große Marktplätze, sondern auch 4000 kleine Händler, die dort verkaufen.

Handelsverbands-Chef Rainer Will

Bild: Selina Palla

Eine Befragung des Handelsverbandes hat ergeben, dass die Paketsteuer das Verhalten der Kunden verändert: „43 Prozent kumulieren Bestellungen“, sagt Will. Sie warten also, bis genug Waren zusammenkommen, damit sich die Gebühr „auszahlt“. Das führt bei 13 Prozent auch dazu, dass sie Dinge, sie sich eigentlich stationär kaufen, nun im Netz besorgen. 

Das sagen die Händler
Markus Giesswein aus Tirol macht 90 Prozent seines Geschäfts mit Walkwaren im Onlinehandel. Er bemerkt, dass die Kunden eher auf seinen eigenen Shop ausweichen. „Wir verzeichnen ein Minus von zehn Prozent bei Amazon, aber 17 Prozent Plus im eigenen Shop.“ Das habe den Vorteil, dass man die Daten der Kunden habe und besseren Service anbieten könne. Trotzdem sieht Giesswein die Steuer kritisch: „Man sollte den Kunden das Leben nicht noch teurer machen.“ Martin Luger, Chef von „Merino & More“ aus Vorarlberg, erwartet eine ähnliche Entwicklung. „Das Geschäft verlagert sich immer mehr in unseren eigenen Webshop. Darüber bin ich nicht traurig.“

„Nicht im Sinne des Erfinders“
Piatnik-Chef Dieter Strehl: „Über die großen Plattformen merken wir schon einen Rückgang.“ Piatnik ist kein Händler auf Amazon, sondern verkauft seine Spiele direkt an die Plattform. „Die Paketsteuer ist nicht im Sinne des Erfinders.“ Ursprünglich wollte man die vielen Packerl aus China ja einbremsen. Und auch wenn hier die Sendungszahlen rückläufig sind, würde noch immer viel unsicheres Spielzeug über diesen Weg nach Österreich kommen, weil es keine Überprüfungen gebe. 

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Der Wiener Hutfachhändler Mauerer verbuchte im Oktober über Amazon acht Prozent weniger Verkäufe. „Das zeigt, dass die Paketsteuer die Kauflust bremst“, so Junior-Chef Max Runge. Im Laden und im eigenen Webshop verbucht er ein Plus. Politisch hält Finanzminister Markus Marterbauer an der Paketsteuer fest.

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