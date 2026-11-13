19-Jähriger bei Videodreh von Löwin getötet

Kein Einzelfall

Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Vorfälle in Pakistan. Dabei handelte es sich häufig um privat gehaltene Raubkatzen, die in wohlhabenden Kreisen auch als Statussymbole gelten. Die Regierung der Provinz Punjab führte 2025 eine Registrierungspflicht für privat gehaltene Großkatzen ein. Nach weiteren Angriffen kündigte die Provinzregierung im Jänner 2026 an, die private Haltung solcher Tiere als Haustiere zu verbieten.