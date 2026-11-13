Präsident Macron will Arsene Wenger unterstützen

Frankreichs Präsident soll seinen Landsmann außerdem kontaktiert haben, um ihn davon zu überzeugen, seine Kandidatur einzureichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Onlineportals „The Athletic“ wird noch in dieser Woche mit einer Entscheidung von Wenger (77) gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt.