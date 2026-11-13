Präsident Macron will Arsene Wenger unterstützen

Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist um die FIFA-Präsidentschaft könnte der mögliche Kandidat Arsene Wenger prominente Unterstützung aus seiner Heimat bekommen. Dem englischen „The Telegraph“ zufolge soll der französische Präsident Emmanuel Macron seinen Rückhalt bei einer Kampagne des früheren Arsenal-Trainers angeboten haben. Ungenannten Quellen zufolge möchte demnach Macron bei anderen Staats- und Regierungschefs der Welt für Wenger werben.
Frankreichs Präsident soll seinen Landsmann außerdem kontaktiert haben, um ihn davon zu überzeugen, seine Kandidatur einzureichen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des Onlineportals „The Athletic“ wird noch in dieser Woche mit einer Entscheidung von Wenger (77) gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt.
Bis zum Mittwoch kommender Woche müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben.
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