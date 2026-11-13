Ehefrau überfahren: Ex-Radstar droht nun doch Haft

Der australische Ex-Radprofi Rohan Dennis muss drei Jahre nach seiner Beteiligung am Unfalltod seiner damaligen Ehefrau Melissa Hoskins womöglich doch noch in Haft.
Der zweimalige Zeitfahr-Weltmeister war trotz eines fünfjährigen Fahrverbotes ohne Führerschein Auto gefahren. Vor einem Gericht im südaustralischen Adelaide bekannte er sich laut Medienberichten dazu schuldig. Dennis drohen nun bis zu 17 Monate Gefängnis.
Ein Urteil wird indes erst im neuen Jahr fallen, so dass der 36-Jährige die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel mit seiner Familie verbringen kann.
Dennis war im Mai 2025 zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe im Zusammenhang mit dem Tod seiner damaligen Ehefrau verurteilt worden. Die ehemalige Radrennfahrerin Melissa Hoskins war Ende Dezember 2023 im Alter von 32 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem sie in Adelaide vor dem Haus des Paares von einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Am Steuer des Wagens saß Dennis, der Vater ihrer beiden Kinder. Zuvor gab es angeblich einen Streit zwischen den beiden.
Zahlreiche Erfolge
Der Profi war 2018 und 2019 Weltmeister im Einzelzeitfahren geworden, zudem gewann er mindestens eine Etappe bei den drei großen Landesrundfahrten. 2023 hatte Dennis seine Karriere beendet.
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