Ehefrau überfahren: Ex-Radstar droht nun doch Haft

Dennis war im Mai 2025 zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe im Zusammenhang mit dem Tod seiner damaligen Ehefrau verurteilt worden. Die ehemalige Radrennfahrerin Melissa Hoskins war Ende Dezember 2023 im Alter von 32 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem sie in Adelaide vor dem Haus des Paares von einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Am Steuer des Wagens saß Dennis, der Vater ihrer beiden Kinder. Zuvor gab es angeblich einen Streit zwischen den beiden.