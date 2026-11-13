„Für Putin ist Trump ein willfähriges Instrument“

Zugleich unterstrich die ehemalige ÖVP-Politikerin, dass es nicht entscheidend sei, wer für Europa am Verhandlungstisch sitzt. Denn die Europäer könnten nicht einfach einen Friedensplan vorlegen. Es sei an Putin, klar zu sagen, dass er wirklich einen Waffenstillstand will. „Den will er ganz offenbar nicht“, so Plassnik. „Man darf sich nicht den Kopf verwirren lassen. Das ist genau eine der Taktiken, die der ehemalige KGB-Offizier Putin über seine ganze Laufbahn hin verwendet“, betonte sie.