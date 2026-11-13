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Ex-Ministerin Plassnik

„Für Putin ist Trump ein willfähriges Instrument“

Außenpolitik
13.11.2026 10:53
Die frühere Außenministerin Plassnik fand in der „ZiB 2“ deutliche Worte.
Die frühere Außenministerin Plassnik fand in der „ZiB 2“ deutliche Worte.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von Matthias Fuchs
Von Matthias Fuchs

Bei künftigen Gesprächen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs soll auch Europa mitverhandeln. Wer konkret am Tisch sitzen soll, ist offen. Österreichs Ex-Außenministerin Ursula Plassnik schlägt Angela Merkel als Verhandlerin vor. Zugleich betont sie, worum es bei den Gesprächen mit Putin wirklich geht.

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Russlands Machthaber Wladimir Putin sei bereit dazu, mit den Europäern am Tisch über Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Diesen Mini-Erfolg nahmen die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner von Moskau nach Dublin mit. Dort wurde dann am Donnerstagabend beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) Überlegungen gewälzt, welche Person Europa am Verhandlungstisch vertreten solle. Am Freitag wird beim EU-Gipfel, der im Zeichen der Ukraine-Friedensbemühungen, weiterdiskutiert.

„Denke an Angela Merkel“
Für die ehemalige Außenministerin Ursula Plassnik ist die Frage „ganz leicht lösbar“, wie sie am Donnerstag in der ORF-„ZiB 2“ sagte. Ihr schwebt etwa der frühere finnische Präsident Sauli Niinistö vor, der immer gute Kontakte zum Kreml hatte und gut Russisch könne. „Ich denke etwa an Angela Merkel“, schlug sie dann auch die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin vor. Nach der russischen Besetzung der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 habe sie jahrelang versucht, im Normandie-Format der Diplomatie zum Durchbruch zu verhelfen.

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Man darf sich nicht den Kopf verwirren lassen. Das ist eine der Taktiken, die der ehemalige KGB-Offizier Putin verwendet.

Top-Diplomatin Ursula Plassnik

Bild: Screenshot/ORF

Zugleich unterstrich die ehemalige ÖVP-Politikerin, dass es nicht entscheidend sei, wer für Europa am Verhandlungstisch sitzt. Denn die Europäer könnten nicht einfach einen Friedensplan vorlegen. Es sei an Putin, klar zu sagen, dass er wirklich einen Waffenstillstand will. „Den will er ganz offenbar nicht“, so Plassnik. „Man darf sich nicht den Kopf verwirren lassen. Das ist genau eine der Taktiken, die der ehemalige KGB-Offizier Putin über seine ganze Laufbahn hin verwendet“, betonte sie.

Deutliche Kritik an US-Präsident Donald Trump
Da er am Schlachtfeld in der Ukraine, wo es kaum Gebietsgewinne macht, nicht siegen könne, versuche er es auf anderem Wege: „Jetzt kann er sein willfähriges Instrument, den amerikanischen Präsidenten und seine auf wirtschaftliche Deals getrimmten sogenannten Verhandler dazu bringen, für ihn das am Verhandlungstisch herauszuholen, was er militärisch nicht erreicht“, sagte Plassnik.

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Den Angriffskrieg, den der russische Machthaber angefangen habe, könne er auch jederzeit beenden, bekräftigte die 70 Jahre alte Diplomatin. Aber gegen seinen Willen etwas durchzubringen, sei sehr schwierig. „Die Amerikaner versuchen es seit zwei Jahren mit verschiedenen ‘Lockvögelis‘ – würden die Schweizer sagen – die sie vor die Nase von Putin halten“, so die ehemalige Ministerin. Trump habe sogar Sanktionen zurückgenommen, um vor den Midterm-Wahlen Diesel zu kaufen. „Da spielt einer dem anderen zu“. Die Europäer seien die Einzigen, die die Ukraine verlässlich unterstützen.

Geht auch um Sicherheit Europas
Einen Frieden ohne die Europäer werde es nicht geben, „Das weiß auch Putin“, betonte Plassnik. Schließlich gehe es auch um die Sicherheit der EU. Letztendlich werde es aber davon abhängen, ob Putin von den USA oder durch innenpolitischen Druck in Russland dazu gebracht werde, die Tür für ernsthafte Verhandlungen zu öffnen. „Wir können die Rechnung nicht ohne den Angreifer machen.“

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