Afghanische Ärzte dürfen Frauen nicht behandeln

Die Beschneidung der Frauenrechte in Afghanistan hat eine völlig neue Dimension angenommen. Männliche Ärzte dürfen Frauen praktisch nicht mehr untersuchen und versorgen – egal, wie kritisch der Gesundheitszustand der Patientinnen ist.
Afghanische Frauen dürfen in den meisten Berufen nicht arbeiten, viele öffentliche Orte nicht besuchen. Jetzt gehen die radikalislamischen Taliban noch einen schockierenden Schritt weiter, der das Leben der Frauen aufs Spiel setzt: Männlichen Ärzten ist es praktisch verboten, Frauen zu behandeln, wie der britische „Guardian“ berichtet. Die Zeitung und „Zan Times“ haben mit Frauen und Ärzten gesprochen.
Offiziell ist es in Afghanistan nicht verboten, dass männliche Ärzte auch Frauen untersuchen und versorgen. In den meisten Provinzen haben die Taliban es ihnen allerdings verboten. Zahnärzte erzählen etwa, dass die Taliban Razzien durchführen und den Ärzten mit Inhaftierung drohen, falls Patientinnen bei ihnen in der Praxis gefunden werden.
„Egal, wie kritisch der Zustand der Patientin ist“
„Wir dürfen Patientinnen nicht direkt untersuchen, weil wir nicht ihr Mahram (männlicher Vormund, Anm.) sind“, berichtet ein Chirurg, der in einem öffentlichen Krankenhaus im Norden des Landes arbeitet. Dabei spiele es überhaupt keine Rolle, „wie einfach der Eingriff ist oder wie kritisch der Zustand der Patientin sein mag“.
Die radikalislamischen Taliban haben am 15. August 2021 Kabul erobert und erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch.
Frauen treffen diese besonders hart: Sie müssen sich außerhalb des Hauses nahezu vollständig verhüllen und haben keinen Zugang zu den meisten öffentlichen Orten und Berufen. Mädchen dürfen nur bis zum Alter von zwölf Jahren zur Schule gehen.
Es gibt allerdings absurde Ausnahmen von diesem Verbot der Taliban. Patientinnen können unter bestimmten Bedingungen doch medizinische versorgt werden, etwa dass immer ein männlicher Vormund dabei sein muss oder wenn weibliche Pflegekräfte bestimmte Eingriffe durchführen können.
Nicht einmal Name am Rezept
Besonders stark ausarten sollen die Regeln in der Provinz Balkh im Norden des Landes. Dort sollen Kliniken und Arztpraxen Frauen nicht mehr bei ihrem Namen nennen. Beamte sollen angeordnet haben, dass stattdessen alle Frauen „Bibi“ genannt werden und auch auf ärztlichen Rezepten nur noch „Bibi“ stehen soll. „Bibi“ gilt in Afghanistan als respektvolle Anrede.
Wache vor Arztpraxen
Doch nicht alle Ärzte halten sich auch an das Verbot des Taliban. Manche würden jemanden vor der Klinik positionieren, der nach Taliban-Beamten Ausschau hält, während sie Frauen behandeln, berichtet eine Assistentin in einer Zahnklinik. Ihr Arzt scherze regelmäßig, dass er eine Vollburka im Büro aufheben sollte. Dann könne er sie schnell überziehen, wenn die Taliban kommen und niemand würde erkennen, dass er als Mann eine Frau behandle.
Im Februar hatte Taliban-Kommunikationsminister Hamdullah Nomani noch behauptet, dass Ärzte bei der Behandlung von Frauen als männlicher Vormund angesehen werden und sie deswegen untersuchen können. Das dürfte jetzt nicht mehr gelten ...
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