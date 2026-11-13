Afghanische Ärzte dürfen Frauen nicht behandeln

Die radikalislamischen Taliban haben am 15. August 2021 Kabul erobert und erneut die Macht in Afghanistan übernommen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch.

Frauen treffen diese besonders hart: Sie müssen sich außerhalb des Hauses nahezu vollständig verhüllen und haben keinen Zugang zu den meisten öffentlichen Orten und Berufen. Mädchen dürfen nur bis zum Alter von zwölf Jahren zur Schule gehen.