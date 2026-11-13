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Tarifreform im Ländle

Zadra zu Öffis: „Niemand kennt sich mehr aus“

Vorarlberg
13.11.2026 15:30
Daniel Zadra bei der Präsentation der interaktiven Öffi-Karte.
Daniel Zadra bei der Präsentation der interaktiven Öffi-Karte.(Bild: Grüne Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Mobilitätssprecher der Oppositionspartei warnt eindringlich vor der Verkehrspolitik der Vorarlberger Landesregierung. Ein neues digitales Hilfsmittel soll nun Passagiere rechtzeitig über bevorstehende Ausfälle aufklären.

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„Zuerst hat die schwarz-blaue Landesregierung die Tickets teurer gemacht und jetzt kommen noch Kürzungen beim Angebot dazu. Und der verantwortliche Landesstatthalter Christof Bitschi hüllt sich in Schweigen. Niemand kennt sich mehr aus – weder bei den aktuellen Tarifen, noch beim Fahrplan“, ging Grünen-Klubobmann und Mobilitätssprecher Daniel Zadra in einer am gestrigen Freitag angesetzten Pressekonferenz mit der „vermurksten Tarifreform“ des Landes hart ins Gericht.

Daten & Fakten 

Die Vorarlberger Grünen präsentierten am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz eine interaktive Übersicht über die Veränderungen im Bus-Fahrplan ab Dezember 2026. Die in der Karte abrufbaren Informationen standen der Öffentlichkeit bislang nicht gesammelt und verständlich zur Verfügung.

Wie der Karte zu entnehmen ist, entfallen ab Dezember dieses Jahres insgesamt sieben Linien (212, 167, 431, 441, 456, 457 und 481). 19 Linien werden ausgedünnt bzw. entfallen Fahrten. 17 Gemeinden sind von Kürzungen betroffen. Elf Linien erhalten einen Ausbauoder ein gänzlich neues Angebot.

Kritik an fehlender Transparenz
Der geplante Fahrplanwechsel am 13. Dezember geht mit zahlreichen Veränderungen und Reduzierungen bei den bisherigen Busverbindungen einher. Um böse Überraschungen zu vermeiden, haben die Grünen eine interaktive Öffi-Karte erstellt, die gestern präsentiert wurde. Bei Christof Bitschis Öffi-Reform kenne sich niemand mehr aus – ja selbst die Busfahrer und Busfahrerinnen würden Spickzettel benötigen, so Zadra. „Ich will nicht, dass die Menschen erst an der Bushaltestelle feststellen werden, dass ihr Bus nicht mehr fährt“, kritisierte er die bisher fehlende Transparenz.

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„Mehr bezahlen, weniger bekommen“
Die Öffi-Bilanz der Landesregierung laute bislang: „Die Menschen zahlen mehr und bekommen dafür weniger.“ Hinzu komme völlige Orientierungslosigkeit in der Bevölkerung. Angesichts der anhaltenden Teuerung sei es zudem „inakzeptabel“, weitere Belastungen für die Menschen im Land zu setzen: „Ich fordere die schwarz-blaue Landesregierung auf, die Teuerungslawine bei den Öffis zu stoppen!“

Zitat Icon

Vorarlberg hat sich in den vergangenen Jahren zum Öffi-Land Nummer eins entwickelt. Die schwarz-blaue Landesregierung soll aufhören, das kaputtzumachen.

Daniel Zadra, Grüne

Forderung nach Kurswechsel
Um den in Vorarlberg über viele Jahre aufgebauten Status als Öffi-Vorzeigeregion nicht zu verlieren, müsse zwingend sichergestellt werden, dass auch in Zukunft in den Abendstunden sowie am Wochenende ein gutes Öffi-Angebot vorhanden ist: „Vorarlberg hat sich in den vergangenen Jahren zum Öffi-Land Nummer eins entwickelt. Die schwarz-blaue Landesregierung soll aufhören, das kaputtzumachen“, fand der Grüne Mobilitätssprecher klare Worte.

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