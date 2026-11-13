Zadra zu Öffis: „Niemand kennt sich mehr aus“

Die Vorarlberger Grünen präsentierten am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz eine interaktive Übersicht über die Veränderungen im Bus-Fahrplan ab Dezember 2026. Die in der Karte abrufbaren Informationen standen der Öffentlichkeit bislang nicht gesammelt und verständlich zur Verfügung.

Wie der Karte zu entnehmen ist, entfallen ab Dezember dieses Jahres insgesamt sieben Linien (212, 167, 431, 441, 456, 457 und 481). 19 Linien werden ausgedünnt bzw. entfallen Fahrten. 17 Gemeinden sind von Kürzungen betroffen. Elf Linien erhalten einen Ausbauoder ein gänzlich neues Angebot.