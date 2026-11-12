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Im Auge des Gesetzes

„Super Recognizer“ blicken Kriminellen ins Gesicht

Vorarlberg
12.11.2026 21:33
Die Spezial-Fahnder erkennen Kriminelle auch im Profil.
Die Spezial-Fahnder erkennen Kriminelle auch im Profil.(Bild: AlinStock - stock.adobe.com)
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Hannah Neudeck
Von Josef Poyer und Hannah Neudeck

Die Pilotphase in Niederösterreich und Vorarlberg wurde erfolgreich abgeschlossen: Polizisten mit erkennungstechnischen „Superkräften“ sollen jetzt bundesweit auf Verbrecherjagd gehen.

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Ein Gesicht unter Tausenden erkennen, einen gesuchten Verbrecher selbst nach Jahren wiedererkennen oder einen Verdächtigen auf verwackelten Videoaufnahmen entlarven: Was für die meisten Menschen nahezu unmöglich erscheint, ist für sogenannte Super Recognizer eine besondere Begabung. Und genau diese menschlichen „Gesichtsscanner“ will das heimische Innenministerium jetzt verstärkt gegen Kriminelle einsetzen!

Seit rund einem Jahr läuft nun in Niederösterreich und Vorarlberg ein entsprechendes Pilotprojekt – und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Von insgesamt 900 getesteten Polizisten wurden 30 als Meister der Gesichtserkennung identifiziert. 19 davon im Osten, elf im Westen. Derzeit stehen in beiden Bundesländern jeweils zehn Spezialisten für kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Verfügung. Dass die Super-Erkenner weit mehr als nur ein außergewöhnliches Gedächtnis für Gesichter besitzen, bewiesen sie bereits bei echten Kriminalfällen.

Verbrecher bei Festival und Fußballspiel entlarvt
So konnten beim burgenländischen Nova-Rock-Festival im vergangenen Sommer gleich drei Profi-Kriminelle im Zusammenhang mit Mobiltelefon-Diebstählen festgenommen werden. Der entscheidende Hinweis kam von den „Super Recognizern“: Sie hatten die Verdächtigen anhand von Fahndungsfotos auf Videoaufnahmen wiedererkannt.

Zitat Icon

Mit dem Rollout im Bundesgebiet setzen wir einen gezielten Schritt zur Erweiterung von Ermittlungsmethoden.

Franz Ruf, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit

Bild: LPD OÖ/Michael Dietrich

Auch nach Ausschreitungen bei einem Fußballspiel zwischen dem SCR Altach und Wacker Innsbruck schlug die Stunde der „Power-Ranger“. Mit ihrer Unterstützung konnten acht Beschuldigte ausgeforscht und angezeigt werden. Die aufgeklärten Delikte waren Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

80-prozentige Trefferquote für Michelle, André & Co.
Besonders beeindruckend: In knapp 80 Prozent der bisherigen Fälle stimmten die Einschätzungen der Super Recognizer mit dem Gesamtermittlungsergebnis überein: „Unsere Fähigkeiten kommen überall dort zum Einsatz, wo die Kollegen an ihre Grenzen stoßen: beim Durchforsten von Überwachungsvideos, beim Abgleich von Fahndungsbildern oder bei der Suche nach Verdächtigen unter Tausenden Menschen“, betonen die Fahnder Michelle und André im „Krone“-Gespräch.

Zitat Icon

Innovation bedeutet nicht nur den Einsatz neuer Technologien. Sie bedeutet auch, Potenziale zu nutzen.

Andreas Holzer, Direktor des Bundeskriminalamts

Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Nach ihren vielversprechenden Ergebnissen soll das Projekt 2027 auf ganz Österreich ausgeweitet werden, kündigen die Polizeigranden Franz Ruf und Andreas Holzer an: „Innovation bedeutet auch vorhandene Potenziale zu erkennen und neue Wege in der Ermittlungsarbeit zu gehen. Damit verstärken wir den Kampf gegen die Kriminalität“, so Holzer.

Mit Schminke und Tarnpullover gegen die Augen des Gesetzes
Ein bisschen Schminke, eine neue Frisur und die richtige Kleidung: Mit ausgefallenen Methoden wollen Forscher und Modedesigner auf der ganzen Welt der Überwachung den Kampf ansagen. So verkauft das deutsche Modelabel „Urban Privacy“ spezielle Kleidungsstücke, deren Muster Gesichtserkennungsprogramme verwirren sollen. Der Trick dahinter:

Die abstrakten Formen enthalten Merkmale, die Computer für menschliche Gesichter halten könnten. Auch das italienische Label „Cap_able“ setzt auf auffällige Muster, die KI-Systeme irritieren sollen. Andere greifen gleich zu Pinsel und Schere. Mit geometrischen Mustern, starken Kontrasten und asymmetrischen Haarschnitten sollen Gesichtsscanner ausgetrickst werden. Sogar beim britischen Festival „Glastonbury“ wurde 2025 ein entsprechender Workshop angeboten. Dazu gibt es noch Spezialbrillen, die wiederum bestimmte Infrarotscanner stören sollen – und schon ist der Anti-Erkennungs-Look fertig.

300.000 Warnmeldungen in nur einem Halbjahr
Wie weit die Gesichtserkennung bereits im Alltag vorgedrungen ist, zeigt ein Blick nach Großbritannien. Dort setzen bestimmte Geschäfte auf KI-Systeme, um beispielsweise Ladendiebe wiederzuerkennen – und das offenbar mit Erfolg. Das Unternehmen „Facewatch“ meldete allein im ersten Halbjahr 2026 300.000 Warnmeldungen wegen erkannter Personen, die mit früheren Vorfällen in Verbindung gebracht wurden.

Doch die Technologie ist durchaus umstritten. Zwei Fälle, die für Aufsehen sorgten: Eine 56-jährige ehemalige Polizistin geriet in England aufgrund einer falschen Zuordnung plötzlich selbst unter Tatverdacht! Seither soll die Frau ihr Gesicht in bestimmten Geschäften mit einem Schal verdecken. Auch der 67-jährige Ian Clayton wurde laut „BBC“ bei einem Einkauf im englischen Chester plötzlich aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Der Grund: Das Gesichtserkennungssystem hatte ihn fälschlicherweise mit einem Dieb verwechselt.

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