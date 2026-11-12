„Super Recognizer“ blicken Kriminellen ins Gesicht

Seit rund einem Jahr läuft nun in Niederösterreich und Vorarlberg ein entsprechendes Pilotprojekt – und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Von insgesamt 900 getesteten Polizisten wurden 30 als Meister der Gesichtserkennung identifiziert. 19 davon im Osten, elf im Westen. Derzeit stehen in beiden Bundesländern jeweils zehn Spezialisten für kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Verfügung. Dass die Super-Erkenner weit mehr als nur ein außergewöhnliches Gedächtnis für Gesichter besitzen, bewiesen sie bereits bei echten Kriminalfällen.