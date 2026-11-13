Der Saloberkopf zwischen den Jahreszeiten

Ausgangspunkt der Tour ist der Parkplatz im Bereich des Hotels Jägeralpe. Von dort führt der Weg zunächst durch das sogenannte Wasaried. Die offenen Flächen und weitläufigen Alpweiden vermitteln einen Eindruck davon, wie stark die Gegend über Jahrhunderte von der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt wurde. Die alpine Kulturlandschaft ist eng mit der Geschichte der Walser verbunden, die sich vor rund 700 Jahren am Tannberg niederließen. Auch Hochkrumbach war einst eine eigenständige Walsersiedlung. Auf dem Hügel Simmel errichteten die Siedler eine Kirche und eine Schule. In seiner Blütezeit bestand der Ort aus 14 Höfen, in denen mehr als 70 Menschen ganzjährig lebten. Die Bewohner waren nicht allein auf die Viehwirtschaft angewiesen. Eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle stellte der Salzhandel dar. Über den Tannberg verlief eine historische Handelsroute, auf der Salz aus Hall in Tirol in Richtung Bregenzerwald und in den süddeutschen Raum transportiert wurde. Mit der Eröffnung der Arlbergbahn verlor dieser Erwerbszweig zunehmend an Bedeutung.