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Der Saloberkopf zwischen den Jahreszeiten

Vorarlberg
13.11.2026 17:00
In den höheren Lagen hält sich bereits der Schnee. Nun kommt die Zeit, da alles in ein weißes ...
In den höheren Lagen hält sich bereits der Schnee. Nun kommt die Zeit, da alles in ein weißes Kleid gehüllt ist.(Bild: Rubina Bergauer)
Porträt von Rubina Bergauer
Von Rubina Bergauer

Der Herbst hält sich am Hochtannberg noch hartnäckig, doch der Winter hat bereits erste Spuren hinterlassen. Zwischen goldbraunen Gräsern, kleinen Bergseen und vereinzelten Schneeflecken geht es auf den Saloberkopf.

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Für die heutige Tour geht es noch einmal nach Hochkrumbach. Da der November bislang mit ruhigem Hochdruckwetter gestartet ist, sind viele Gebiete größtenteils noch schneefrei – was sich dieser Tage allerdings ändert.

Die alpine Landschaft hat zwischen den Jahreszeiten einen besonderen Reiz.
Die alpine Landschaft hat zwischen den Jahreszeiten einen besonderen Reiz.(Bild: Rubina Bergauer)

Ausgangspunkt der Tour ist der Parkplatz im Bereich des Hotels Jägeralpe. Von dort führt der Weg zunächst durch das sogenannte Wasaried. Die offenen Flächen und weitläufigen Alpweiden vermitteln einen Eindruck davon, wie stark die Gegend über Jahrhunderte von der landwirtschaftlichen Nutzung geprägt wurde. Die alpine Kulturlandschaft ist eng mit der Geschichte der Walser verbunden, die sich vor rund 700 Jahren am Tannberg niederließen. Auch Hochkrumbach war einst eine eigenständige Walsersiedlung. Auf dem Hügel Simmel errichteten die Siedler eine Kirche und eine Schule. In seiner Blütezeit bestand der Ort aus 14 Höfen, in denen mehr als 70 Menschen ganzjährig lebten. Die Bewohner waren nicht allein auf die Viehwirtschaft angewiesen. Eine wichtige zusätzliche Einnahmequelle stellte der Salzhandel dar. Über den Tannberg verlief eine historische Handelsroute, auf der Salz aus Hall in Tirol in Richtung Bregenzerwald und in den süddeutschen Raum transportiert wurde. Mit der Eröffnung der Arlbergbahn verlor dieser Erwerbszweig zunehmend an Bedeutung.

Der Frühlings- Enzian hat heuer im Arlberggebiet sehr lange geblüht, einzelne Exemplare taten es ...
Der Frühlings- Enzian hat heuer im Arlberggebiet sehr lange geblüht, einzelne Exemplare taten es sogar bis zuletzt.(Bild: Rubina Bergauer)

Pflanzenporträt

Der Frühlings-Enzian (umgangssprachlich auch „Schusternagel“) zählt zu den auffälligen Blütenpflanzen der alpinen Matten. Trotz seiner geringen Wuchshöhe von meist nur drei bis zehn Zentimetern zieht dieser mit seinen intensiv azurblauen, trichterförmigen Blüten die Blicke auf sich. Die mehrjährige Pflanze aus der Familie der Enziangewächse gedeiht bevorzugt auf sonnigen bis halbschattigen Standorten und besiedelt vor allem kalkreiche, nährstoffarme Böden. Typische Lebensräume sind alpine Rasen, Bergwiesen und lichte Weideflächen. Die Blütezeit reicht je nach Höhenlage und Witterung von April bis Juli. Dabei gilt der Frühlings-Enzian als einer der ersten farbenprächtigen Blütenboten nach der Schneeschmelze. Dass einzelne Exemplare – so wie in diesem Jahr – noch im November blühen, ist eher ungewöhnlich und dürfte mit den milden Temperaturen sowie günstigen kleinräumigen Standortbedingungen zusammenhängen.

Hinzu kamen schwierige Lebensbedingungen in der hoch gelegenen Siedlung. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts setzte eine starke Abwanderung ein. Schließlich wurde die einst eigenständige Gemeinde an Warth angeschlossen.

Der Blick in Richtung Widderstein und Kalbelesee.
Der Blick in Richtung Widderstein und Kalbelesee.(Bild: Rubina Bergauer)

Im Wechsel der Jahreszeiten
Zurück auf dem Wanderweg, geht es beim Saloberlift über den Güterweg bergauf. Mit jedem Höhenmeter weitet sich der Blick auf die umliegenden Bergflanken. Das Novemberlicht lässt die Gräser in warmen Brauntönen erscheinen, während sich dazwischen bereits einzelne kleine Schneeflecken halten. Besonders auf den höheren Lagen ist der Wechsel der Jahreszeiten deutlich zu erkennen. Eine dünne Eis- und Schneekruste überzieht stellenweise den Boden und bildet einen reizvollen Kontrast zur ansonsten noch herbstlich gefärbten Umgebung. Im Bereich des Saloberkopfs befinden sich mehrere natürliche Tümpel. Diese unterscheiden sich deutlich vom künstlich angelegten Speicherteich („Panoramasee“) in der Nähe der Liftanlage, der in erster Linie technischen Zwecken dient und landschaftlich wenig harmonisch wirkt. Die kleinen Wasserflächen hingegen gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild alpiner Landschaften. In flachen Geländemulden kann sich Wasser sammeln und Lebensräume für spezialisierte Pflanzen und Tiere schaffen. Gerade solche Feuchtstellen sind ökologisch wertvoll und sollten beim Wandern möglichst unberührt bleiben.

Tipps und Infos

Typ: sportliche Rundwanderung
Ausgangspunkt: Parkplatz beim Hotel Jägeralpe
Dauer: zweieinhalb bis drei Stunden
Anstieg: rund 450 Höhenmeter Ausrüstung: knöchelhohe Wanderschuhe mit guter Profilsohle, Tagesrucksack mit Getränk und Snack, Kleidung im Schichtprinzip (der Wind kann um diese Jahreszeit bereits ausgesprochen kalt sein)
Anmerkung: die Wanderung sollte nur bei schneefreien Verhältnissen unternommen werden
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 852 ab Gemeindeamt Schoppernau bis Saloberlifte oder Jägeralpe

Eine Alpe mit gutem Weidefutter
Die Bezeichnung „Salober“ könnte auf das lateinische Wort „salubris“ zurückgehen, das mit gesund, heilsam oder zuträglich übersetzt werden kann. Über eine romanische Sprachform dürfte die Bezeichnung in die alpine Flurnamensgebung gelangt sein. Gemeint war ursprünglich offenbar eine Alp mit besonders gutem und nahrhaftem Weidefutter. Dass der Name eine lange Tradition besitzt, belegen historische Aufzeichnungen: Bereits 1450 findet sich die Bezeichnung „uff dem Salober“. Jetzt während der Zwischensaison ist es hier oben besonders ruhig – und mit etwas Glück lassen sich Gämse beobachten, die oberhalb des Saloberkopfes im Fels unterwegs sind. Hochkrumbach liegt unterhalb des Aussichtspunktes, dahinter erhebt sich der markante Widderstein.

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Nach einer kurzen Rast führt der Weg wieder talwärts. Vorbei an der Hochalphütte geht es auf dem Güterweg hinunter nach Hochkrumbach.

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