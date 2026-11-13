Aus Einsamkeit am Notruf mit Messermord gedroht

Am Landesgericht Feldkirch sitzt ein Mann auf der Anklagebank, der zittert, weint und immer wieder um Entschuldigung bittet. Der 34-Jährige leidet an einer Intelligenzminderung und einer bipolaren Störung. Alkohol verschärft seine Probleme. „Wenn ich einsam bin, rufe ich alle meine Kontakte an, die heben ja schon gar nicht mehr ab, weil ich sie so nerve“, schluchzt er. Selbst die Telefonseelsorge könne ihm nicht mehr helfen. Dabei sei ihm seine Familie das Wichtigste. Niemals würde er jemandem etwas antun, beteuert er.