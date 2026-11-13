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Tragische Hintergründe

Aus Einsamkeit am Notruf mit Messermord gedroht

Vorarlberg
13.11.2026 04:58
Der Angeklagte vor Gericht
Der Angeklagte vor Gericht(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Er wollte nicht länger allein sein – und drohte deshalb, seinen Vater abzustechen. Ein 34-jähriger Vorarlberger landete nach einem folgenschweren Notruf vor Gericht. Dort zeigte sich das Bild eines verzweifelten Mannes, der zwischen Tränen, Reue und Wutausbrüchen schwankte.

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Er wollte Gesellschaft. Notfalls auch die Polizei. Weil sich ein 34-Jähriger im Jänner schrecklich einsam fühlte, wählte er den Notruf. Als man ihm erklärte, dass dieser nicht für solche Anliegen gedacht sei, drohte er kurzerhand, seinen Vater abzustechen. Die Polizei musste ausrücken.

Am Landesgericht Feldkirch sitzt ein Mann auf der Anklagebank, der zittert, weint und immer wieder um Entschuldigung bittet. Der 34-Jährige leidet an einer Intelligenzminderung und einer bipolaren Störung. Alkohol verschärft seine Probleme. „Wenn ich einsam bin, rufe ich alle meine Kontakte an, die heben ja schon gar nicht mehr ab, weil ich sie so nerve“, schluchzt er. Selbst die Telefonseelsorge könne ihm nicht mehr helfen. Dabei sei ihm seine Familie das Wichtigste. Niemals würde er jemandem etwas antun, beteuert er.

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Immer wieder die Contenance verloren
Ganz so harmlos ist seine Vergangenheit aber nicht. Wegen Körperverletzung stand er bereits vor Gericht, auch im Maßnahmenvollzug war er schon. Richterin Lea Gabriel und Staatsanwältin Claudia Buss-Gerstgrasser begegnen ihm mit Verständnis. Verteidiger Alexander Jehle kennt seinen Mandanten seit Kindertagen. Frühere Auflagen habe dieser gewissenhaft erfüllt – bis er wieder zu trinken begann. Auch ein Nachbarsbub bekam seine Wut zu spüren. Weil dieser vor dem Haus Basketball spielte, drohte ihm der Angeklagte Prügel an. Das rechtskräftige Urteil: drei Monate bedingte Haft und 800 Euro Geldstrafe.

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