Nur noch ein Ländle-Kicker in Windischgarsten

Routinier Olivier

Damit verbleibt in Windischgarsten nur noch ein Ländle-Kicker, der gehört dafür zu den routiniertesten der nunmehr 25 Spieler in der Mannschaft von Teamtrainer Peter Perchtold – 17 von ihnen sind neu. Mit vier Einsätzen zählt Christopher Olivier zu den Spielern mit der meisten Erfahrung im aktuellen Aufgebot, kennt bereits die Abläufe im Team und will seine bisherigen Erfahrungen auch an die neuen Kollegen weitergeben. „Es ist schön, wieder bei der U21 zu sein. Wir haben einige Spieler, die schon länger dabei sind, aber auch viele, die zum ersten Mal dazukommen. Da geht es darum, sie gut aufzunehmen und ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wir wollen als Team schnell zusammenfinden und gemeinsam eine gute Woche absolvieren“, sagt der Bröndby-Legionär, der bei seinem neuen Verein in Dänemark zuletzt in Cup und Liga zu seinen ersten Einsätzen in der Startelf gekommen war.