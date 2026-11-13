Nur noch ein Ländle-Kicker in Windischgarsten

Von den zwei U21-Teamspielern aus Vorarlberg ist beim Lehrgang in Windischgarsten nur noch einer übrig – Yanik Spalt reiste weiter zum A-Nationalteam, Christopher Olivier hält als „Routinier“ bei der Mannschaft von Peter Perchtold weiter die Ländle-Fahne hoch.
Noch am Donnerstag war Yanik Spalt beim ÖFB-U21-Lehrgang in Windischgarsten im Einsatz, am Freitag aber kam für den 19-Jährigen aus Nüziders ein ganz wichtiger Anruf – ÖFB-Teamcoach Ralf Rangnick nominierte den Mittelfeldmann für das Nations League-Spiel gegen Irland nach, Spalt reiste direkt nach Wien zum A-Team.
Routinier Olivier
Damit verbleibt in Windischgarsten nur noch ein Ländle-Kicker, der gehört dafür zu den routiniertesten der nunmehr 25 Spieler in der Mannschaft von Teamtrainer Peter Perchtold – 17 von ihnen sind neu. Mit vier Einsätzen zählt Christopher Olivier zu den Spielern mit der meisten Erfahrung im aktuellen Aufgebot, kennt bereits die Abläufe im Team und will seine bisherigen Erfahrungen auch an die neuen Kollegen weitergeben. „Es ist schön, wieder bei der U21 zu sein. Wir haben einige Spieler, die schon länger dabei sind, aber auch viele, die zum ersten Mal dazukommen. Da geht es darum, sie gut aufzunehmen und ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wir wollen als Team schnell zusammenfinden und gemeinsam eine gute Woche absolvieren“, sagt der Bröndby-Legionär, der bei seinem neuen Verein in Dänemark zuletzt in Cup und Liga zu seinen ersten Einsätzen in der Startelf gekommen war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.