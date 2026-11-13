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Nur noch ein Ländle-Kicker in Windischgarsten

Vorarlberg
13.11.2026 18:25
Yanik Spalt (r.) reiste vom U21-Lehrgang in Windischgarsten weiter zum A-Nationalteam.
Yanik Spalt (r.) reiste vom U21-Lehrgang in Windischgarsten weiter zum A-Nationalteam.(Bild: ÖFB)
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Von Vorarlberg Sport

Von den zwei U21-Teamspielern aus Vorarlberg ist beim Lehrgang in Windischgarsten nur noch einer übrig – Yanik Spalt reiste weiter zum A-Nationalteam, Christopher Olivier hält als „Routinier“ bei der Mannschaft von Peter Perchtold weiter die Ländle-Fahne hoch.

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Noch am Donnerstag war Yanik Spalt beim ÖFB-U21-Lehrgang in Windischgarsten im Einsatz, am Freitag aber kam für den 19-Jährigen aus Nüziders ein ganz wichtiger Anruf – ÖFB-Teamcoach Ralf Rangnick nominierte den Mittelfeldmann für das Nations League-Spiel gegen Irland nach, Spalt reiste direkt nach Wien zum A-Team.

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Routinier Olivier
Damit verbleibt in Windischgarsten nur noch ein Ländle-Kicker, der gehört dafür zu den routiniertesten der nunmehr 25 Spieler in der Mannschaft von Teamtrainer Peter Perchtold – 17 von ihnen sind neu. Mit vier Einsätzen zählt Christopher Olivier zu den Spielern mit der meisten Erfahrung im aktuellen Aufgebot, kennt bereits die Abläufe im Team und will seine bisherigen Erfahrungen auch an die neuen Kollegen weitergeben. „Es ist schön, wieder bei der U21 zu sein. Wir haben einige Spieler, die schon länger dabei sind, aber auch viele, die zum ersten Mal dazukommen. Da geht es darum, sie gut aufzunehmen und ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wir wollen als Team schnell zusammenfinden und gemeinsam eine gute Woche absolvieren“, sagt der Bröndby-Legionär, der bei seinem neuen Verein in Dänemark zuletzt in Cup und Liga zu seinen ersten Einsätzen in der Startelf gekommen war.

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