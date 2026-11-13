„Irgendwann machen Körper und Kopf nicht mehr mit“

Die Ferse ist im wahrsten Sinn des Wortes die Achillesferse von Sebastian Ofner. Schon im Herbst 2024 unterzog er sich rechts und links einer Fersen-Operation. Zwei Jahre später machte die linke Ferse neuerlich Spompanadeln. „Eine Zeit lang kannst du über die Schmerzen gehen, aber irgendwann machen der Körper und Kopf nicht mehr mit und du weißt: Es geht nicht mehr, so möchte ich auf diesem Niveau nicht weiterspielen“, sagt der 30-Jährige, der trotz der körperlichen Probleme gut unterwegs war. „Ich hätte mich sicher in den Top-100 etablieren können.“ Aktuell liegt der Mürztaler auf Platz 120.