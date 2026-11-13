Mehrere Bauern teilen sich künftig Martinsruh

„Das große Interesse an den Flächen zeigt, welchen Stellenwert die Landwirtschaft in Dornbirn hat. Uns war besonders wichtig, dass die Vergabe fair und nachvollziehbar erfolgt und möglichst viele Betriebe davon profitieren. Kurze Bewirtschaftungswege, die Förderung junger Landwirte und Landwirtinnen und die regionale Lebensmittelproduktion standen dabei im Mittelpunkt. Mit der Aufteilung auf 20 Betriebe haben wir eine gute Grundlage für die weitere Bewirtschaftung geschaffen“, betont der Obmann des Landwirtschaftsausschusses Martin Ilg.