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20 Pachtpakete

Mehrere Bauern teilen sich künftig Martinsruh

Vorarlberg
13.11.2026 14:30
Die Stadtvertretung Dornbirn hat die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs ...
Die Stadtvertretung Dornbirn hat die Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs Martinsruh beschlossen.(Bild: Stadt Dornbirn)
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Von Vorarlberg-Krone

Die Stadtvertretung Dornbirn hat die landwirtschaftlichen Flächen des Gutshofs Martinsruh neu aufgeteilt: Insgesamt wurden 20 Flächenpakete vergeben, mehrere heimische Landwirte profitieren von den neuen Verträgen. Mit diesem Schritt soll vor allem die regionale Lebensmittelproduktion nachhaltig gesichert werden.

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Der Boden des einstigen städtischen Gutshofs wird künftig nicht mehr im Gesamtbetrieb bewirtschaftet, sondern in 20 einzelnen Paketen verpachtet. Diesen Beschluss fasste die Dornbirner Stadtvertretung in ihrer jüngsten Sitzung. Fortan soll das Areal somit von verschiedenen Landwirtschaftsbetrieben bewirtschaftet werden. Ziel ist es, möglichst vielen heimischen Bauern zusätzliche Flächen zu bieten und gleichzeitig die langfristige Verfügbarkeit der Grundstücke zu sichern.

Zitat Icon

Wir stärken damit unsere heimischen Landwirtschaftsbetriebe und stellen sicher, dass die Grundstücke weiterhin sinnvoll bewirtschaftet werden.

Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ)

„Mit diesem Beschluss haben wir eine gute und zukunftsorientierte Lösung für die landwirtschaftlichen Flächen in Martinsruh gefunden. Wir stärken damit unsere heimischen Landwirtschaftsbetriebe und stellen sicher, dass die Grundstücke weiterhin sinnvoll bewirtschaftet werden. Gleichzeitig behalten wir als Stadt die notwendige Flexibilität, um auf zukünftige Anforderungen, insbesondere beim Hochwasserschutz, reagieren zu können“, erklärt Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ).

Großes Interesse, strenges Punktesystem
Für die Neuvergabe war das Interesse groß. Die Stadt schrieb die Flächen im September dieses Jahres öffentlich aus und legte fest, dass jeder Betrieb maximal ein Paket erhalten kann. So sollte verhindert werden, dass große Teile der Flächen in den Händen weniger Betriebe landen.

Über die Vergabe entschied ein Punktesystem mit sieben Kriterien. Besonders wichtig waren kurze Bewirtschaftungswege, die Nähe zu bereits genutzten Flächen, biologische Landwirtschaft, die Förderung junger Landwirte sowie die Teilnahme am Dornbirner Wochenmarkt.

Zitat Icon

Uns war besonders wichtig, dass die Vergabe fair und nachvollziehbar erfolgt und möglichst viele Betriebe davon profitieren.

Martin Ilg, Obmann Landwirtschaftsausschuss 

„Das große Interesse an den Flächen zeigt, welchen Stellenwert die Landwirtschaft in Dornbirn hat. Uns war besonders wichtig, dass die Vergabe fair und nachvollziehbar erfolgt und möglichst viele Betriebe davon profitieren. Kurze Bewirtschaftungswege, die Förderung junger Landwirte und Landwirtinnen und die regionale Lebensmittelproduktion standen dabei im Mittelpunkt. Mit der Aufteilung auf 20 Betriebe haben wir eine gute Grundlage für die weitere Bewirtschaftung geschaffen“, betont der Obmann des Landwirtschaftsausschusses Martin Ilg.

Lesen Sie auch:
Insgesamt 20 Flächen entlang der Rheintalautobahn sind zu haben.
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02.09.2026

Fokus auf regionale Lebensmittel
Mit den neuen Pachtverträgen sind klare Vorgaben verbunden. Die Flächen dürfen ausschließlich für die Produktion von Lebensmitteln oder Futtermitteln für Nutztiere genutzt werden. So soll die landwirtschaftliche Nutzung langfristig erhalten und die regionale Lebensmittelproduktion gestärkt werden.

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