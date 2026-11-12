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Grandiose Performance

Ein Universum der Künste im freien Raum

Vorarlberg
12.11.2026 18:00
Wenn sich alte und neue Musik, Tanz und Lyrik treffen, kann etwas sehr Lebendiges entstehen.
Wenn sich alte und neue Musik, Tanz und Lyrik treffen, kann etwas sehr Lebendiges entstehen.(Bild: Phil_Dera)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Das Gastspiel der Berliner Gruppen „laborgras“ (Tanz) und CONTINUUM (Musik) in Götzis AmBach bezauberte das Publikum. Dieses bedankte sich am Ende mit stehenden Ovationen und frenetischem Applaus.

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Der große Saal der Kulturbühne AmBach war verändert. Nicht vorne die Bühne und davor die Stuhlreihen, sondern ein freier Raum, wo an den Wänden mehrere Podien für die Musik wie Inseln aufgestellt waren, dazu immer wieder eine Reihe von Stühlen fürs Publikum. Dieses konnte sich im Raum frei bewegen, falls gewünscht. Nur in die Lichtkegel sollte niemand gehen, diese seien reserviert für die Tänzerinnen und Tänzer. Das erklärte zu Beginn die aus Altach gebürtige Renate Graziadei, welche zusammen mit ihrem Lebenspartner Arthur Stäldi die künstlerische Leitung des Tanzensembles „laborgras“ innehat.

Ein Abend, der sehr viele magische Momente bot.
Ein Abend, der sehr viele magische Momente bot.(Bild: Phil_Dera)
Der ganze Saal wurde zur Bühne, das Publikum war gewissermaßen in die Performance integriert.
Der ganze Saal wurde zur Bühne, das Publikum war gewissermaßen in die Performance integriert.(Bild: Phil_Dera)

Performance mit barockem Vorbild
Gemeinsam mit dem von Elina Albach geführten Ensemble CONTINUUM schufen sie eine Performance, die einer barocken Unterhaltungsform nachempfunden war, die man heute wohl als Show bezeichnen würde. Damals hieß sie „Masque“, und folgerichtig war der Titel für diese aktuelle Produktion „A Masque for the Multiverse“. Denn was das gebannte Publikum hier erlebte, war universell und multipel. Es verband nicht nur Kunstformen, sondern mit Leichtigkeit und Charme auch Musikstile. Beyoncé und Britney Spears reichten der frühbarocken Klangwelt Englands zur Zeit von Elizabeth I. die Hände, und nicht nur einmal ging es um den Tod, ja sogar einen gewaltsamen, aber auch um die Tugenden und immer wieder um Liebe. Das vermittelte auch der Tanz von Renate Graziadei, Rosalind Masson, Abraham Iglesias Rodriguez und Miguel Gonzalez Padilla. Jedoch kam sowohl hier als in der Musik alles wunderbar feinsinnig herüber, nie wurde es laut oder erschreckend.

Darbietungen von erlesener Qualität
Und auch die Instrumentierung ging über die Grenzen der Epochen hinweg, wenn inmitten von Gambenklängen das wabernde Vibraphon Raum griff, oder wenn neben dem Cembalo eine Schreibmaschine betätigt wurde: „Taktaktaktak – kling“ – da hörte man das Augenzwinkern förmlich mit. Wie auch der Tanz war die musikalische Darbietung von erlesener Qualität. Von den drei Sängerinnen und Sängern als auch von den acht Instrumentalistinnen und Instrumentalisten war nur Großartiges zu hören. Großen Anteil an der wunderbaren Atmosphäre hatte die Lichtregie von Kevin Sock. Das Publikum, unter dem sich nicht wenige Vorarlberger Kulturschaffende befanden, würdigte diese großartige Darbietung mit Standing Ovations. 

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