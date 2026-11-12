Ein Universum der Künste im freien Raum

Performance mit barockem Vorbild

Gemeinsam mit dem von Elina Albach geführten Ensemble CONTINUUM schufen sie eine Performance, die einer barocken Unterhaltungsform nachempfunden war, die man heute wohl als Show bezeichnen würde. Damals hieß sie „Masque“, und folgerichtig war der Titel für diese aktuelle Produktion „A Masque for the Multiverse“. Denn was das gebannte Publikum hier erlebte, war universell und multipel. Es verband nicht nur Kunstformen, sondern mit Leichtigkeit und Charme auch Musikstile. Beyoncé und Britney Spears reichten der frühbarocken Klangwelt Englands zur Zeit von Elizabeth I. die Hände, und nicht nur einmal ging es um den Tod, ja sogar einen gewaltsamen, aber auch um die Tugenden und immer wieder um Liebe. Das vermittelte auch der Tanz von Renate Graziadei, Rosalind Masson, Abraham Iglesias Rodriguez und Miguel Gonzalez Padilla. Jedoch kam sowohl hier als in der Musik alles wunderbar feinsinnig herüber, nie wurde es laut oder erschreckend.