Erst frech gegrinst, dann fließen die Tränen

Gemeinsam mit einem bislang unbescholtenen Gleichaltrigen müssen sich die drei 16-jährigen Früchtchen wegen Raubes verantworten. Sie sollen Ende März einem 15-Jährigen am Bahnhof Feldkirch gewaltsam Böller abgenommen haben. Einer habe das Opfer im Schwitzkasten beinahe bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihm den Mund zugehalten. Zwei Angeklagte sitzen bereits in Haft. Entsprechend die Begrüßung des Herrn Rates: „Wir kennen uns schon.“ Wer beim Raub die treibende Kraft war? Angeblich immer der andere. Der Zweitangeklagte habe alles angezettelt und das Opfer gewürgt, behaupten seine Mitangeklagten. Dieser schildert den Vorfall anders. Einer will bloß geschlichtet, ein anderer nur zugepackt haben, weil der 15-Jährige seine Mutter beleidigt habe. Auch darüber, wer die Böller an sich nahm, gehen die Versionen auseinander. Ein Video zeigt, wie sich die vier in eine dunkle Bahnhofsecke begeben.