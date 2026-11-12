Erst frech gegrinst, dann fließen die Tränen

Drei 16-Jährige stehen wegen eines brutalen Böller-Raubs am Landesgericht Feldkirch vor Gericht. Zwei sind bereits mehrfach vorbestraft. Im Prozesses geben sie sich demonstrativ lässig, doch am Ende kippt die Stimmung im Saal.
Freches Grinsen auf der Anklagebank, als ginge sie das alles nichts an. Dabei steht für zwei der drei angeklagten Jugendlichen einiges auf dem Spiel. Beide sind mehrfach vorbestraft, es droht eine weitere Haftstrafe. Doch die demonstrative Lässigkeit endet spätestens, als Richter Martin Mitteregger die Urteile verkündet.
Gemeinsam mit einem bislang unbescholtenen Gleichaltrigen müssen sich die drei 16-jährigen Früchtchen wegen Raubes verantworten. Sie sollen Ende März einem 15-Jährigen am Bahnhof Feldkirch gewaltsam Böller abgenommen haben. Einer habe das Opfer im Schwitzkasten beinahe bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihm den Mund zugehalten. Zwei Angeklagte sitzen bereits in Haft. Entsprechend die Begrüßung des Herrn Rates: „Wir kennen uns schon.“ Wer beim Raub die treibende Kraft war? Angeblich immer der andere. Der Zweitangeklagte habe alles angezettelt und das Opfer gewürgt, behaupten seine Mitangeklagten. Dieser schildert den Vorfall anders. Einer will bloß geschlichtet, ein anderer nur zugepackt haben, weil der 15-Jährige seine Mutter beleidigt habe. Auch darüber, wer die Böller an sich nahm, gehen die Versionen auseinander. Ein Video zeigt, wie sich die vier in eine dunkle Bahnhofsecke begeben.
Erstaunliche Gedächtnislücken
Dem vierfach vorbestraften Erstangeklagten wird zudem vorgeworfen, bei einem anderen Streit am Bahnhof in Feldkirch einen Lehrling mit einem Messer bedroht zu haben. Was dieser in der Verhandlung am Donnerstag bestreitet. „Ich habe nur gesagt, lass uns kämpfen.“ Zwei Zeugen wollen jedoch ein Messer gesehen haben. Auch beim mutmaßlichen Raub macht sich vor Gericht plötzlich erstaunlicher Gedächtnisschwund breit. Selbst das damalige Opfer erinnert sich im Zeugenstand plötzlich an vieles nicht mehr genau. Angst vor den Angeklagten? Nein, versichert er dem Richter. Weitere Zeugen bleiben trotz Widersprüchen zu ihren Polizeiaussagen auffallend vage. Staatsanwältin Konstanze Erath bringt schließlich die Verteidigungstaktik auf den Punkt: „Die anderen waren es.“ Über die Zeugen sagt sie: „Die Zeugen haben einen erstaunlichen Gedächtnisverlust erlitten.“ Verteidiger German Bertsch hält dagegen: „Mit solchen Zeugen kann man nichts anfangen.“
Drei Schuldsprüche und klare Worte
Der Schöffensenat lässt sich aber nicht beirren. Alle drei werden schuldig gesprochen. Der Erstangeklagte erhält 18 Monate Freiheitsstrafe, dazu werden acht Monate aus alten Bewährungsstrafen widerrufen. Beim Drittangeklagten sind es 16 Monate plus sechs widerrufene Monate. Da er bereits 11 Monate in Haft ist und somit die Hälfte der Strafe abgesessen hat, veranlasst der Richter seine sofortige Enthaftung. Bewährungshilfe, Anti-Gewalttraining und Suchttherapie werden angeordnet.
Der bislang unbescholtene Zweitangeklagte erhält sechs Monate bedingt. Auch er bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Am Ende begründet der Richter die Urteile und wird deutlich: „Jetzt haben Sie im Gefängnis zum ersten Mal eine Tagesstruktur, so tragisch es auch ist“, sagt er zum Erstangeklagten, der nun heulend auf der Anklagebank sitzt. Dem Dritten hält er vor: „Ihnen hat man schon 100.000 Chancen gegeben. Aber Sie pfeifen auf alles!“ Zwei der Urteile sind bereits rechtskräftig, der Erstangeklagte erbat sich drei Tage Bedenkzeit.
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