Unklarer Gasgeruch sorgt für Feuerwehreinsatz

Kurz nach 9 Uhr ging in Vorarlberg die Alarmmeldung ein: Gasgeruch in einem Mehrparteienhaus in Weiler. Beim Eintreffen der Exekutive war bereits die Feuerwehr Weiler damit beschäftigt, das betroffene Wohnhaus zu evakuieren. Vor Ort gab eine Bewohnerin an, seit 6 Uhr früh einen eigenartigen Geruch wahrzunehmen. Zudem steige schwarzer Rauch aus dem Kamin auf.