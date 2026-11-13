Unklarer Gasgeruch sorgt für Feuerwehreinsatz

Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Weiler (Vorarlberg) alarmierte am Donnerstagvormittag aufgrund unklaren Gasgeruchs die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude, Spezialkräfte führten daraufhin umfangreiche Schadstoffmessungen durch. Die Messungen waren aber glücklicherweise unbedenklich.
Kurz nach 9 Uhr ging in Vorarlberg die Alarmmeldung ein: Gasgeruch in einem Mehrparteienhaus in Weiler. Beim Eintreffen der Exekutive war bereits die Feuerwehr Weiler damit beschäftigt, das betroffene Wohnhaus zu evakuieren. Vor Ort gab eine Bewohnerin an, seit 6 Uhr früh einen eigenartigen Geruch wahrzunehmen. Zudem steige schwarzer Rauch aus dem Kamin auf.
Loch im Kamin entdeckt
Zur Kontrolle wurden Spezialisten der Stützpunktfeuerwehr Feldkirch-Tosters angefordert. Die Experten übernahmen die Messungen des Gasgehaltes, konnten allerdings rasch Entwarnung geben. Da alle Werte unbedenklich waren, wurde die betroffene Wohnung im Anschluss gelüftet.
Woher der Geruch kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr konnte aber ein Loch im Kamin feststellen. Zur weiteren Abklärung wurden Techniker hinzugezogen. Verletzt wurde niemand.
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