Sperre von beliebter Lagunen-Rundstrecke in Fußach

Arbeiten an Land und unter Wasser

Gebaggert wird unter anderem im mittleren und südlichen Bereich des Lagunendamms: Hier muss die Böschung an sechs Stellen komplett neu aufgebaut werden. Im nördlichen Abschnitt befinden sich die Schäden allerdings unter der Wasseroberfläche. Dort muss auf einer Länge von etwa 350 Metern eine schützende Steinschicht am Seegrund erneuert werden. Diese Schicht dient als Schutz, damit der Damm durch Strömungen nicht von unten ausgehöhlt wird.