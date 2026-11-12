Sperre von beliebter Lagunen-Rundstrecke in Fußach

Seit vielen Jahren setzen Wellen und Strömungen dem Fußacher Lagunendamm an der Rheinmündung zu. Ab Mitte November rollen hier deshalb die Bagger an. Die Sanierungsarbeiten dauern rund einen Monat, in dieser Zeit ist der beliebte Lagunen-Rundwanderweg im Naturschutzgebiet Rheindelta gesperrt.
Wie die Internationale Rheinregulierung (IRR) mitteilt, wurden bei Kontrollen des Schutzdamms mehrere schadhafte Stellen ausgemacht, teilweise wurde das aus Naturstein und Kies bestehende Ufer von Wellen und Strömungen abgetragen. Die Schäden am Damm sind teilweise so groß, dass nun gehandelt werden muss.
Ab Mitte November 2026 rücken daher schwere Baumaschinen an, um die Mängel zu beheben. Durchgeführt werden die Sanierungsarbeiten im Auftrag der IRR durch den Landesflussbauhof. Die Arbeiten sollen rund einen Monat andauern.
Arbeiten an Land und unter Wasser
Gebaggert wird unter anderem im mittleren und südlichen Bereich des Lagunendamms: Hier muss die Böschung an sechs Stellen komplett neu aufgebaut werden. Im nördlichen Abschnitt befinden sich die Schäden allerdings unter der Wasseroberfläche. Dort muss auf einer Länge von etwa 350 Metern eine schützende Steinschicht am Seegrund erneuert werden. Diese Schicht dient als Schutz, damit der Damm durch Strömungen nicht von unten ausgehöhlt wird.
Totalsperre des Wanderwegs ab Mitte November
Für Spaziergänger ist der beliebte Wanderweg rund um die Lagune während der gesamten Sanierungsphase gesperrt. Zudem ist in der Region mit verstärktem Schwerverkehr zu rechnen, da Lastwagen Material und Baumaschinen über die bestehenden Zufahrtswege zum Damm transportieren.
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