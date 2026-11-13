Karambolage am Wolfurter Güterbahnhof

Am Donnerstagvormittag krachten im Bereich des Wolfurters Zollamtes zwei Fahrzeuge zusammen. Bei der Kollision wurde ein 34-jähriger Pkw-Lenker leicht verletzt.
Ein 46-Jähriger war mit seinem Auto gegen 8.30 Uhr auf der L41 von Dornbirn kommend in Richtung Güterbahnhof Wolfurt unterwegs und beabsichtigte, links auf die Senderstraße abzubiegen. Dabei übersah der Mann das herannahende Auto des 34-Jährigen – es kam zur Kollision.
Pkw in Wiese geschoben
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des jüngeren Lenkers von der Fahrbahn geschoben, wo es an einem Zaun zum Stillstand kam. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde vor Ort medizinisch erstversorgt, eine Überstellung ins Krankenhaus lehnte er ab. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.
Bei beiden Fahrern durchgeführte Alkotests fielen jeweils negativ aus. An beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden.
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