Karambolage am Wolfurter Güterbahnhof

Pkw in Wiese geschoben

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des jüngeren Lenkers von der Fahrbahn geschoben, wo es an einem Zaun zum Stillstand kam. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mann wurde vor Ort medizinisch erstversorgt, eine Überstellung ins Krankenhaus lehnte er ab. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

Bei beiden Fahrern durchgeführte Alkotests fielen jeweils negativ aus. An beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden.