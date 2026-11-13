FPÖ-Chefin spricht Klartext zu Koalitions-Krach

Die Neubesetzung bei Flughafen ärgert Salzburgs Landesvize Marlene Svazek von den Freiheitlichen. Das Vertrauen der Regierungsparteien ist auf die Probe gestellt. Der Koalitions-Krach geht jetzt in die nächste Runde ...
Die Salzburger ÖVP-FPÖ-Koalition ist angeknackst. Der jüngste Grund: die Neubesetzung des Flughafen-Chefs. ÖVP-Mann Johannes Hörl soll den Führungsposten übernehmen. Er ist bisher bei der Großglockner-Hochalpenstraße als Geschäftsführer tätig, bewarb sich schon 2017 als Flughafen-Boss und scheiterte damals an Bettina Ganghofer. Nun soll Hörl ihr doch noch nachfolgen – die „Krone“ berichtete. Landesvize Marlene Svazek (FPÖ) zeigt sich verwundert und spricht im „Krone“-Interview Klartext.
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