26 Mio. Euro für klimafitte Wasserinfrastruktur

Im Rahmen einer Sitzung der Kommission Wasserwirtschaft am Donnerstag, dem 12. November, wurden deshalb nun insgesamt 171 Millionen Euro für über 1500 Wasserversorgungs-Projekte in ganz Österreich genehmigt. 26 Millionen davon fließen ins Ländle. „Die außergewöhnliche Trockenheit dieses Jahres zeigt deutlich: Eine sichere Wasserversorgung ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb setzen wir konsequent auf Investitionen in eine zukunftsfitte Wasserinfrastruktur“, teilte Umweltminister Norbert Totschnig in einer Aussendung mit.