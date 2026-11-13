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Wasserschutz im Ländle

26 Mio. Euro für klimafitte Wasserinfrastruktur

Vorarlberg
13.11.2026 11:00
Umweltminister Norbert Totschnig.
Umweltminister Norbert Totschnig.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die anhaltende Dürre in Österreich und somit auch im Ländle verdeutlicht die Wichtigkeit einer sicheren und widerstandsfähigen Wasserversorgung. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft hat nun zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in Vorarlberg 26 Millionen Euro freigegeben.

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Auch wenn in den vergangenen Tagen und Wochen Herbstwetter sei Dank zumindest vereinzelte Niederschläge im Ländle zu verzeichnen waren, eine Entspannung der Pegel und Trinkwassersituation ist bislang ausgeblieben.

Im Rahmen einer Sitzung der Kommission Wasserwirtschaft am Donnerstag, dem 12. November, wurden deshalb nun insgesamt 171 Millionen Euro für über 1500 Wasserversorgungs-Projekte in ganz Österreich genehmigt. 26 Millionen davon fließen ins Ländle. „Die außergewöhnliche Trockenheit dieses Jahres zeigt deutlich: Eine sichere Wasserversorgung ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb setzen wir konsequent auf Investitionen in eine zukunftsfitte Wasserinfrastruktur“, teilte Umweltminister Norbert Totschnig in einer Aussendung mit.

137 Wasserinfrastruktur-Projekte in Vorarlberg
Im Ländle können mit dem freigegebenen Bundesmitteln nun Gesamtinvestitionen in Höhe von 69,5 Millionen Euro umgesetzt werden. Insgesamt stehen im Ländle 137 Wasserinfrastruktur-Projekte auf der Agenda. 5,2 Millionen Euro davon fließen für 40 Vorhaben im Bereich der Abwasserentsorgung sowie der kommunalen Trinkwasserversorgung ins westlichste Bundesland.

Informationsdatenblatt des Bundeministeriums zu den geplanten Projekten in Vorarlberg.
Informationsdatenblatt des Bundeministeriums zu den geplanten Projekten in Vorarlberg.(Bild: BMLUK)

Mit den genehmigten Finanzmitteln werden unter anderem Projekte des Trinkwasserverbands Mittlerer Walgau gefördert: Um die Notwasserversorgung der vier Mitgliedsgemeinden Düns, Dünserberg, Röns und Schnifis abzusichern, entstehen neue Hochbehälter, Pumpwerke sowie diverse Verbundleitungen. Dieses regionale Konzept kostet 2,8 Millionen Euro, der Bund übernimmt davon rund 480.000 Euro.

Fokus auf Hochwasserschutz
Ein zentrales Thema ist zudem der Schutz vor Naturgefahren. Für insgesamt 97 Instandhaltungs- und Präventivprojekte stehen 20,8 Millionen Euro an Bundesmitteln bereit. „Seit Jahrzehnten investieren wir konsequent in den Hochwasserschutz. Jeder Euro, den wir in den Hochwasserschutz investieren, ist eine Investition in mehr Sicherheit“, so Umweltminister Totschnig.

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Ein Großprojekt betrifft beispielsweise die Ill: Neben einer Profilaufweitung des Flusses wird das Rückhaltebecken Nenzing errichtet, das künftig 320.000 Kubikmeter fassen wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 32 Millionen Euro, knapp 16,4 Millionen Euro davon trägt das zuständige Umweltressort.

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