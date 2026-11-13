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Bregenz vs. Altach

Ländle-Testderby wird zu einem wahren Torfestival

Vorarlberg
13.11.2026 15:46
(Bild: SCR Altach)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Keine Zeit zum Verschnaufen bringt die Länderspielpause für die Vorarlberger Vereine. Nachdem Austria Lustenau am Donnerstag einen Test beim Schweizer Rekordmeister Grasshoppers Zürich mit 2:1 gewinnen konnte, standen sich am Freitag Zweitligist SW Bregenz und der SCR Altach gegenüber – und sorgten für ein Torspektakel.

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Ein Spiel mit zwei Halbzeiten. Nichts Unübliches im Fußball, auf den Test zwischen SW Bregenz und dem SCR Altach traf das im besonderen Maß zu. Denn nach der schnellen Führung der Rheindörfler dominierten die Bodenseestädter das Duell bis zur Pause, taten aber das, was sonst eine Spezialität der Altacher ist: Viele Chancen vergeben.

(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)
(Bild: SCR Altach)

Das hat Seltenheitswert
Die Gäste besannen sich erst nach Seitenwechsel ihrer Qualitäten, spielten bei vielen Angriffen Tempo und Technik aus und kamen am Ende zu einem 5:1-Erfolg. Was angesichts der anhaltenden Rheindörfler Stürmermisere auffiel: Mit Ousame Diawara, Srdjan Hrstic und Rodnei Elongo-Yombo netzten gleich drei nominelle Angreifer. Zweimal traf der zuletzt in Hochform agierende Yann Massombo. Ob die Treffer die Auswärtstorflaute in der Bundesliga – sechs Spiele ohne Tor – beheben werden, wird sich erst weisen. Das Bregenzer Tor schoss der quirlige Genta Omotehara.

Zweck erfüllt – Trainer zufrieden
„Der Test hat seinen Zweck erfüllt. Viele Akteure, die sonst wenig spielen, kamen zum Zug. Ich bin auch mit der Vorstellung meiner Mannschaft zufrieden“, sagte SCRA-Coach Ognjen Zaric, der einige Stammspieler wie Stojanovic und Milojevic nicht einsetzte. „Das Spiel war wichtig, um weiterhin im Rhythmus zu bleiben. Mit Treffern in der ersten Halbzeit hätten wir Altach mehr unter Druck setzen können“, meinte der Bregenzer Co-Trainer Momo Gerdi nach dem 1:5.

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