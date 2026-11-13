Ländle-Testderby wird zu einem wahren Torfestival

Zweck erfüllt – Trainer zufrieden

„Der Test hat seinen Zweck erfüllt. Viele Akteure, die sonst wenig spielen, kamen zum Zug. Ich bin auch mit der Vorstellung meiner Mannschaft zufrieden“, sagte SCRA-Coach Ognjen Zaric, der einige Stammspieler wie Stojanovic und Milojevic nicht einsetzte. „Das Spiel war wichtig, um weiterhin im Rhythmus zu bleiben. Mit Treffern in der ersten Halbzeit hätten wir Altach mehr unter Druck setzen können“, meinte der Bregenzer Co-Trainer Momo Gerdi nach dem 1:5.