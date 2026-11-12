Dachgeschoß im Ortszentrum ging in Flammen auf

Der Löscheinsatz war schwierig, den Feuerwehrleuten gelang es aber, ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an dem betroffenen Gebäude düfte aber enorm sein. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.