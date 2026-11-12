Dachgeschoß im Ortszentrum ging in Flammen auf

Ein stundenlanger Löscheinsatz beschäftigte in der Nacht zum Donnerstag mehrere Feuerwehrteams in Weyer. Im Ortszentrum stand ein Haus in Flammen, diese waren im Obergeschoß ausgebrochen. Die Brandursache wird noch untersucht.
Kurz vor Mitternacht gab es am Mittwoch für die Feuerwehren im Großraum Weyer Großalarm. Zehn Teams mit 120 Einsatzkräften wurden zu einem Löscheinsatz ins Ortszentrum gerufen.
Ein Wohnhaus stand in Flammen, das Feuer war offenbar im Dachgeschoß ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet.
Der Löscheinsatz war schwierig, den Feuerwehrleuten gelang es aber, ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser zu verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an dem betroffenen Gebäude düfte aber enorm sein. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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