Einsatz am Flughafen! Wieder ging eine Drohung ein

Zurzeit läuft ein Einsatz der Polizei am Salzburger Flughafen. Erneut kam es zu einer gefährlichen Drohung – dies war bereits in der Vorwoche der Fall. Vorsorglich wird das Airport-Areal jetzt von Beamten geprüft. Der Flugbetrieb läuft aber normal weiter.
Genauere Hintergründe zu der mutmaßlichen Drohung, die am Donnerstag zur Mittagszeit einging, sind nicht bekannt. Es könnte sich dabei aber um eine neuerliche Bombendrohung handeln, die bereits in der Vorwoche bei etlichen Flughäfen in ganz Europa Einsätze auslöste. Fakt ist zurzeit nur: Der aktuelle Einsatz der Polizei läuft. Das Areal werde durchsucht und überprüft.
„Der Flugbetrieb läuft normal weiter“, bestätigt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus. Genau vor einer Woche hatte es bereits einen ähnlichen Einsatz beim Airport gegeben. Damals berichteten Reisende von erhöhten Zutrittskontrollen.
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