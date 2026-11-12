Einsatz am Flughafen! Wieder ging eine Drohung ein

Genauere Hintergründe zu der mutmaßlichen Drohung, die am Donnerstag zur Mittagszeit einging, sind nicht bekannt. Es könnte sich dabei aber um eine neuerliche Bombendrohung handeln, die bereits in der Vorwoche bei etlichen Flughäfen in ganz Europa Einsätze auslöste. Fakt ist zurzeit nur: Der aktuelle Einsatz der Polizei läuft. Das Areal werde durchsucht und überprüft.