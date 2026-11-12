Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zum Jahr 2030

Die Würth-Gruppe bleibt Festspiele-Hauptsponsor

Salzburg
12.11.2026 11:16
Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, Intendantin Karin ...
Festspielpräsidentin Kristina Hammer, Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, Intendantin Karin Bergmann, Kaufmännischer Direktor Lukas Crepaz (v.l.n.r.).(Bild: SF/Marco Borrelli)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die Würth-Gruppe verlängerte nun ihr Engagement als Hauptsponsor der Salzburger Festspiele um weitere drei Jahre bis einschließlich 2030. Das gab das Kulturfestival am Donnerstag offiziell bekannt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Begonnen hatte die Zusammenarbeit der Gruppe rund um Milliardär Reinhold Würth mit den Salzburger Festspielen bereits im Jahr 2016. Die Gruppe stellte ihr Geld fortan für unterschiedliche Programmbereiche zur Verfügung – von der Konzertreihe Ouverture spirituelle bis zum Jugendprogramm jung & jede*r. Seit 2025 zählt die Würth-Gruppe zu den Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele.

„Dass die Würth-Gruppe ihr Engagement als Hauptsponsor nun erstmals verlängert, ist für uns ein besonders schönes Zeichen des Vertrauens“, sagt Festspielpräsidentin Dr. Kristina Hammer im Namen des gesamten Direktoriums.

Lesen Sie auch:
Reinhold Würth mit Enkelin Maria.
Krone Plus Logo
Würths Machtübergabe
Sie dreht künftig an den Schrauben der Festspiele
05.01.2025

„Erste Verpflichtung eines Unternehmers oder Unternehmens ist es, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Aber auch mit der Förderung besonderer Kulturinstitutionen und unseren eigenen Kulturaktivitäten möchte das Unternehmen seinen bescheidenen Beitrag leisten“, ist Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth überzeugt.

Reinhold Würth übergab die Agenden der Kunst- und Kulturförderung seiner Gruppe offiziell bereits Anfang 2025 an seine Enkelin, Maria Würth. Die Verhandlung sowie das weitere Engagement bei den Festspielen dürften dem Seniorchef aber dennoch ein persönliches Anliegen gewesen sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
12.11.2026 11:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
156.342 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
120.052 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
95.526 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
742 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf