Die Würth-Gruppe bleibt Festspiele-Hauptsponsor

Begonnen hatte die Zusammenarbeit der Gruppe rund um Milliardär Reinhold Würth mit den Salzburger Festspielen bereits im Jahr 2016. Die Gruppe stellte ihr Geld fortan für unterschiedliche Programmbereiche zur Verfügung – von der Konzertreihe Ouverture spirituelle bis zum Jugendprogramm jung & jede*r. Seit 2025 zählt die Würth-Gruppe zu den Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele.