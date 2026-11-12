Die Würth-Gruppe bleibt Festspiele-Hauptsponsor

Die Würth-Gruppe verlängerte nun ihr Engagement als Hauptsponsor der Salzburger Festspiele um weitere drei Jahre bis einschließlich 2030. Das gab das Kulturfestival am Donnerstag offiziell bekannt.
Begonnen hatte die Zusammenarbeit der Gruppe rund um Milliardär Reinhold Würth mit den Salzburger Festspielen bereits im Jahr 2016. Die Gruppe stellte ihr Geld fortan für unterschiedliche Programmbereiche zur Verfügung – von der Konzertreihe Ouverture spirituelle bis zum Jugendprogramm jung & jede*r. Seit 2025 zählt die Würth-Gruppe zu den Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele.
„Dass die Würth-Gruppe ihr Engagement als Hauptsponsor nun erstmals verlängert, ist für uns ein besonders schönes Zeichen des Vertrauens“, sagt Festspielpräsidentin Dr. Kristina Hammer im Namen des gesamten Direktoriums.
„Erste Verpflichtung eines Unternehmers oder Unternehmens ist es, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Aber auch mit der Förderung besonderer Kulturinstitutionen und unseren eigenen Kulturaktivitäten möchte das Unternehmen seinen bescheidenen Beitrag leisten“, ist Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth überzeugt.
Reinhold Würth übergab die Agenden der Kunst- und Kulturförderung seiner Gruppe offiziell bereits Anfang 2025 an seine Enkelin, Maria Würth. Die Verhandlung sowie das weitere Engagement bei den Festspielen dürften dem Seniorchef aber dennoch ein persönliches Anliegen gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.