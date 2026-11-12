„Ich wollte schon immer mal eine Prinzessin sein“

Wie immer pünktlich zum 11.11. startete die fünfte Jahreszeit: der Fasching! Dabei geht es beim närrischen Treiben in Stadt und Land auch äußerst royal zu. So gibt es nicht nur das Landes-Prinzenpaar, sondern auch weitere Vereine, die sich äußerst königlich vertreten lassen.
Mit Musik, Stimmung und ihren nagelneuen Gardeuniformen marschierte die 1. Salzburger Faschingsgilde zu Faschingsbeginn feierlich in das Bräustübl in Mülln ein. Mittendrin war das neu gekürte Prinzenpaar: Franz Karl und Susanne Ingram-Gehmacher. „Schon im Kindergarten wollte ich eine Prinzessin sein“, verrät sie der „Krone“.
Dass es damals nicht geklappt hat, liege wohl daran, dass sie immer schon zu fröhlich für ernste Rollen wie jene im Froschkönig gewesen sei. Mit ihrem Prinzen ist sie zufrieden: „Wir passen zusammen“.
Beide sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, die fünfte Jahreszeit wieder beliebter zu machen. „Die Tradition gehört zu Salzburg und wir müssen unser Brauchtum erhalten“, erzählt Karl. Zu den Aufgaben des Paares zählt das Repräsentieren. Und dafür reisen sie heuer bis nach Berlin.
Näher gelegen, aber auch schon fest in Narrenhand ist Mauterndorf. Mit Philipp Steinlechner übernimmt ein Touristiker und Bergbahnenchef, der auch für jeden Spaß zu haben ist, die Rolle des Prinzen. Im Gasthaus Wilfers – auch er wohnt im Haus – wurde am Abend gebührend gefeiert.
Wer Prinzessin wird und ihn als Hofstaat begleitet, entscheidet er selbst. Gute Vorzeichen gibt es auch: „Er kommt mit wenig Schlaf aus“, ließ seine Frau Elisabeth wissen.
„Es wird heuer erstmals auch wieder zwei Faschingssitzungen geben“, verrät Andrea Gürtler vom Organisationskomitee. Wichtig ist ihr: „Der Fasching läuft bei uns komplett unpolitisch ab.“
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