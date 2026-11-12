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Fünfte Jahreszeit

„Ich wollte schon immer mal eine Prinzessin sein“

Salzburg
12.11.2026 07:00
Susanne Ingram-Gehmacher und Franz Karl sind das Salzburger Landesprinzenpaar für diesen ...
Susanne Ingram-Gehmacher und Franz Karl sind das Salzburger Landesprinzenpaar für diesen Fasching.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Porträt von Sabine Salzmann
Von Manuel Till Bukovics und Sabine Salzmann

Wie immer pünktlich zum 11.11. startete die fünfte Jahreszeit: der Fasching! Dabei geht es beim närrischen Treiben in Stadt und Land auch äußerst royal zu. So gibt es nicht nur das Landes-Prinzenpaar, sondern auch weitere Vereine, die sich äußerst königlich vertreten lassen.  

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Mit Musik, Stimmung und ihren nagelneuen Gardeuniformen marschierte die 1. Salzburger Faschingsgilde zu Faschingsbeginn feierlich in das Bräustübl in Mülln ein. Mittendrin war das neu gekürte Prinzenpaar: Franz Karl und Susanne Ingram-Gehmacher. „Schon im Kindergarten wollte ich eine Prinzessin sein“, verrät sie der „Krone“.

Lina Wiesinger hatte als Tanzmariechen der ersten Salzburger Faschingsgilde gestern ihren ersten ...
Lina Wiesinger hatte als Tanzmariechen der ersten Salzburger Faschingsgilde gestern ihren ersten Auftritt.(Bild: Markus Tschepp)

Dass es damals nicht geklappt hat, liege wohl daran, dass sie immer schon zu fröhlich für ernste Rollen wie jene im Froschkönig gewesen sei. Mit ihrem Prinzen ist sie zufrieden: „Wir passen zusammen“.

Die erste Salzburger Faschingsgilde hat neue Uniformen. Diese halten zehn bis 15 Jahre.
Die erste Salzburger Faschingsgilde hat neue Uniformen. Diese halten zehn bis 15 Jahre.(Bild: Markus Tschepp)

Beide sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, die fünfte Jahreszeit wieder beliebter zu machen. „Die Tradition gehört zu Salzburg und wir müssen unser Brauchtum erhalten“, erzählt Karl. Zu den Aufgaben des Paares zählt das Repräsentieren. Und dafür reisen sie heuer bis nach Berlin.

Näher gelegen, aber auch schon fest in Narrenhand ist Mauterndorf. Mit Philipp Steinlechner übernimmt ein Touristiker und Bergbahnenchef, der auch für jeden Spaß zu haben ist, die Rolle des Prinzen. Im Gasthaus Wilfers – auch er wohnt im Haus – wurde am Abend gebührend gefeiert.

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Wer Prinzessin wird und ihn als Hofstaat begleitet, entscheidet er selbst. Gute Vorzeichen gibt es auch: „Er kommt mit wenig Schlaf aus“, ließ seine Frau Elisabeth wissen.

Der Lungauer Prinz Philipp Steinlechner wird jetzt von der Faschingsgemeinde auf Händen getragen
Der Lungauer Prinz Philipp Steinlechner wird jetzt von der Faschingsgemeinde auf Händen getragen(Bild: Roland Holitzky)

„Es wird heuer erstmals auch wieder zwei Faschingssitzungen geben“, verrät Andrea Gürtler vom Organisationskomitee. Wichtig ist ihr: „Der Fasching läuft bei uns komplett unpolitisch ab.“

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