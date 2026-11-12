Radbrücke wird über die Gaswerkgasse gebaut

Eine sichere Lösung für Fahrradfahrer und Fußgänger an der Gaswerkgasse ist gefunden. Die Querung auf dem Radweg, der von der Salzach entlang der Gleise bis nach Freilassing führt, gilt an besagter Stelle seit Langem als riskant.
Mehr als 30 Unfälle alleine in den vergangenen fünf Jahren ereigneten sich an der Stelle. Nun wurde von der Stadt ein Modell präsentiert, wie genau die Gefahrenstelle baulich entschärft werden soll: Eine Fahrradbrücke soll über die Straße auf Höhe der Gleise gebaut werden.
Bus- und Autoverkehr bleiben auf der Straße. Für die neue Brücke werden links und rechts der Gaswerkgasse Rampen errichtet, mit einer Stahlbrücke in der Mitte. Rund 3,5 Meter breit soll das Bauwerk werden.
Die Planung erfolgte in enger Abstimmung mit den ÖBB. Die Stadt will im Jahr 2027 in die Detailplanung gehen und die Umsetzung ein Jahr später, 2028, angehen.
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