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Im Frühverkehr

Zwei Verletzte nach Zusammenprall von zwei Autos

Salzburg
12.11.2026 08:37
Rotes Kreuz war am Donnerstag in Bruck im Einsatz.
Rotes Kreuz war am Donnerstag in Bruck im Einsatz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Donnerstagfrüh krachte es im Pinzgau, genauer in Bruck an der Großglocknerstraße: Ersten Informationen zufolge stießen zwei Pkw auf der B311 im Bereich der Umfahrungsstraße zusammen. Die Rettung war vor Ort – offenbar wurden zwei Personen verletzt. 

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Ein Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr beschäftigte die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag. Den ersten Informationen nach prallten zwei Autos auf der Pinzgauer Bundesstraße zusammen – genauer bei der Umfahrungsstraße im Bereich der Abfahrt Oberhof in Bruck an der Großglocknerstraße. 

Zwei Personen wurden verletzt, eine offenbar schwer. Das Rote Kreuz eilte zum Unfallort und übernahm die Erstversorgung. Danach wurden die Verletzten in das Spital nach Zell am See gebracht. Näheres war bis dato zu dem Unfall nicht bekannt – die Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache. 

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