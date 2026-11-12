Zwei Verletzte nach Zusammenprall von zwei Autos

Zwei Personen wurden verletzt, eine offenbar schwer. Das Rote Kreuz eilte zum Unfallort und übernahm die Erstversorgung. Danach wurden die Verletzten in das Spital nach Zell am See gebracht. Näheres war bis dato zu dem Unfall nicht bekannt – die Polizei übernimmt die Ermittlungen zur Unfallursache.