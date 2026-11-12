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Anastacia und Co.!

Diese Stars eröffnen heuer Ski-Saison in Salzburg

Land & Leute
12.11.2026 08:00
Weltstar Anastacia ist Hauptact beim Opening in Obertauern.
Weltstar Anastacia ist Hauptact beim Opening in Obertauern.(Bild: Andreas Graf)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Die Eröffnungen der zahlreichen Skigebiete im Salzburger Land stehen unmittelbar vor der Tür. An einigen Orten, wie dem Kitzsteinhorn, wurde schon im Oktober in die Saison gestartet. Heuer machen sich die Pistenbetreiber aber nicht nur Konkurrenz, wer die ersten Gäste anzieht, sondern auch hinsichtlich Stars, die die Saison mit ihren Konzerten immer einläuten.

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Etliche Hochkaräter der Musikszene haben sich deshalb angekündigt. Die „Krone“ hat den Überblick.

Gleich ein eigenes Festival hat man in Flachau aus der Taufe gehoben. Am 4. und 5. Dezember 2026 wird der gesamte Ort zur Festivalzone. Beim „Snow Festival“ werden drei Bühnen in den Bergen aufgebaut, sowie eine Hauptbühne im Tal.

Star-DJ Bunt kann neben Sommerfestivals auch Shows in winterlicher Umgebung.
Star-DJ Bunt kann neben Sommerfestivals auch Shows in winterlicher Umgebung.(Bild: Andreas Tröster)

Der deutsche Star-DJ Bunt sorgt als Hauptact mit elektronischen Beats für richtig Stimmung. Am Vortag wird es ebenfalls nicht langweilig: Lou Bega, Münchener Freiheit, Boney M. Xperience und Loona stimmen die Gäste auf den Winter ein.

Lou Bega wird seinen Hit „Mambo No. 5“ wohl auch in Flachau zum Besten geben.
Lou Bega wird seinen Hit „Mambo No. 5“ wohl auch in Flachau zum Besten geben.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Mit einer ganzen „Ski-Opening-Week“ wird in Obertauern auf den Putz gehauen. Gestartet wird am 27. November. Bis zum 8. Dezember 2026 geben sich unter anderem die Band Die Fantastischen Vier und Popkönigin Anastacia ein Stelldichein. Dazwischen bringt Kabarettist Gerald Fleischhacker am 3. Dezember mit seinem Programm „Alter Nicer Mann“ ordentlich Humor nach Obertauern.

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Auch im Gasteinertal hält man mit großen Namen nicht hinter dem Berg. Am 11. und 12. Dezember geht das Winter-Open-Air-Event „Ö3 Gastein Sounds“ in die zweite Runde. 10.000 Besucher besuchten die Veranstaltungsreihe im vergangnen Jahr.

Pizzera & Jaus sorgen bei ihren Fans immer wieder für Gänsehautstimmung.
Pizzera & Jaus sorgen bei ihren Fans immer wieder für Gänsehautstimmung.(Bild: Handler Wolfgang)

Diese Marke will heuer übertroffen werden. Möglich machen sollen sie es: Pizzera & Jaus, folkshilfe, Paul Kalkbrenner, KARL, MÖWE und Anna Ullrich treten an der Talstation der Schlossalmbahn auf. Mit einem breiten Musikmix will man möglichst viele Geschmäcker erreichen. Im Line-Up unter anderem vertreten: Dialektmusik, Indie, Austropop und Berliner Techno.

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