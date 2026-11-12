Diese Stars eröffnen heuer Ski-Saison in Salzburg

Die Eröffnungen der zahlreichen Skigebiete im Salzburger Land stehen unmittelbar vor der Tür. An einigen Orten, wie dem Kitzsteinhorn, wurde schon im Oktober in die Saison gestartet. Heuer machen sich die Pistenbetreiber aber nicht nur Konkurrenz, wer die ersten Gäste anzieht, sondern auch hinsichtlich Stars, die die Saison mit ihren Konzerten immer einläuten.