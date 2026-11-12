Obdachlosen zur Kältezeit mit einem Anruf helfen

Wenn Obdachlose zur kalten Jahreszeit bei eisigen Temperaturen auf der Straße angetroffen werden, bietet die Caritas Salzburg ab dem 15. November wieder Unterstützung über das Kältetelefon an. Auch die Winternotschlafstelle für Frauen, das Haus Elisabeth, öffnet wieder.
Wenn die Temperaturen eisig sind, kann das besonders für Menschen und Obdachlose, die kein fixes Dach über dem Kopf haben, lebensgefährlich werden. Die Caritas Salzburg ist ab dem 15. November wieder über das Kältetelefon erreichbar und berät etwa über Unterbringungsmöglichkeiten.
Sachspenden benötigt
Gleichzeitig öffnet im Haus Elisabeth die Winternotschlafstelle für Frauen. Aktuell bittet die Hilfsorganisation neben finanziellen Spenden auch um Sachspenden: Schlafsäcke, Isomatten und warme Kleidung werden benötigt. Sie können von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr in der Caritas-Sachspendenannahme in der Gaswerkgasse 11 in Salzburg-Lehen abgegeben werden.
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