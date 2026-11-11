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In der Bundesliga

Punkte sind ein rares Gut für die Lustenau-Trainer

Vorarlberg
11.11.2026 18:00
Die Lustenauer Trainer (im Bild der aktuelle, Markus Mader) durften sich in der Bundesliga nicht ...
Die Lustenauer Trainer (im Bild der aktuelle, Markus Mader) durften sich in der Bundesliga nicht über allzuviele Punkte freuen.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

In insgesamt sechs Bundesligasaisonen saßen bei Austria Lustenau fünf Trainer auf der Bank. Nur einer von ihnen schaffte einen Schnitt von über einem Punkt. Markus Mader, der aktuelle Coach der Grün-Weißen, ist an diesem „Rekord“ aber schon nahe dran. 

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Mit 72 Spielen hat Edi Stöhr nach wie vor die meisten Bundesliga-Partien mit Austria Lustenau absolviert. Der Deutsche coachte die Austria nach dem erstmaligen Aufstieg in der Zehnerliga im Jahr 1997 zwei Saisonen und schaffte dabei jeweils den Klassenerhalt. Im ersten Jahr holte Stöhr 32 Punkte, ein Jahr darauf reichten sogar 23 Pünktchen. Ergibt insgesamt 0,72 Zähler pro Partie. Damit weist der mittlerweile 70-Jährige fast denselben Schnitt auf wie sein Nachfolger Klaus Scheer, der nach 21 Bundesliga-Spielen mit nur 16 Punkten – ergibt 0,76 – abgelöst wurde.

Edi Stöhrs 0,72-Schnitt reichte für Austria Lustenau zweimal für den Klassenerhalt.
Edi Stöhrs 0,72-Schnitt reichte für Austria Lustenau zweimal für den Klassenerhalt.(Bild: GEPA)

Für den damaligen Präsidenten Hubert Nagel war dies zu wenig. Er funktionierte kurzerhand den Austria-Spieler Goran Stanislavljevic zum Coach um, der mit drei Punkten in 15 Spielen aber desaströs abschnitt. Der erstmalige Abstieg im Jahr 2000 wurde damit zur Realität. Mit einem Punkteschnitt von 0,2 Zählern gehört der 2024 verstorbene Serbe zu den unrühmlichsten Trainerkapiteln der Austria. Noch schlechter war nur der Interimsauftritt von Sportdirektor Alexander Schneider, der Lustenau in den letzten drei Spielen im Jahr 2023 coachte und dabei drei Pleiten kassierte.

Andreas Heraf musste seinen Sessel nach dem Abstieg räumen.
Andreas Heraf musste seinen Sessel nach dem Abstieg räumen.(Bild: GEPA)

Die Ära Mader und Heraf
Die neue Bundesliga-Ära der Austria wurde vor allem von Markus Mader geprägt. Nach einer sensationellen ersten Saison nach dem Wiederaufstieg mit insgesamt 40 Zählern (ohne Punkteteilung und ohne Conference-League-Qualifikationsspiele) musste der 58-Jährige im Jahr darauf mit nur drei Punkten nach 14 Spielen seinen Sessel räumen. In der laufenden Saison schaffte Lustenau unter Mader in zwölf Spielen elf Punkte. Das sind 0,95 Punkte im Durchschnitt, die der gebürtige Bregenzer in seiner zweimaligen Austria-Ära bisher erreichte. Für Lustenauer Bundesliga-Verhältnisse ist dies kein schlechter Wert.

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Einen höheren Punkteschnitt weist nur Andreas Heraf auf, der das Team nach dem miserablen Herbst 2023 im Winter 2024 übernahm und in 15 Spielen 18 Punkte holte. Das ergibt durchschnittlich 1,20 Zähler. Dennoch reichte diese Zahl damals nicht für den Klassenerhalt, sodass der ehemalige ÖFB-Teamspieler nach dem Abstieg den Sessel räumen musste. Und mit Mader hat sein Nachfolger noch die Möglichkeit, diesen Schnitt zu verbessern.

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