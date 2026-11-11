Punkte sind ein rares Gut für die Lustenau-Trainer

Die Ära Mader und Heraf

Die neue Bundesliga-Ära der Austria wurde vor allem von Markus Mader geprägt. Nach einer sensationellen ersten Saison nach dem Wiederaufstieg mit insgesamt 40 Zählern (ohne Punkteteilung und ohne Conference-League-Qualifikationsspiele) musste der 58-Jährige im Jahr darauf mit nur drei Punkten nach 14 Spielen seinen Sessel räumen. In der laufenden Saison schaffte Lustenau unter Mader in zwölf Spielen elf Punkte. Das sind 0,95 Punkte im Durchschnitt, die der gebürtige Bregenzer in seiner zweimaligen Austria-Ära bisher erreichte. Für Lustenauer Bundesliga-Verhältnisse ist dies kein schlechter Wert.