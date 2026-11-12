Diner-Feeling wie in den 50er-Jahren

Heute geht’s ins benachbarte Liechtenstein, genauer nach Schaanwald, keine zwei Meilen von der Vorarlberger Grenze entfernt. Und bevor Sie sich jetzt denken „Da brauche ich gar nicht weiterlesen, dort ist es eh viel zu teuer“, können wir beruhigen: Die Preise im Fürstentum sind keineswegs so viel höher als bei uns. Ja, so haben sich die Zeiten geändert!