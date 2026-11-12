Diner-Feeling wie in den 50er-Jahren

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Unweit der Vorarlberger Grenze haben sie einen echten Geheimtipp für Burger-Fans gefunden: das „1950 American Diner“.
Heute geht’s ins benachbarte Liechtenstein, genauer nach Schaanwald, keine zwei Meilen von der Vorarlberger Grenze entfernt. Und bevor Sie sich jetzt denken „Da brauche ich gar nicht weiterlesen, dort ist es eh viel zu teuer“, können wir beruhigen: Die Preise im Fürstentum sind keineswegs so viel höher als bei uns. Ja, so haben sich die Zeiten geändert!
Authentischer Style der 1950er-Jahre
Die Einrichtung des „1950 American Diner“ ist unschlagbar: Vom klassischen schwarz-weiß karierten Boden über die roten Ledergarnituren und Sitzecken bis zu den Postern und Neonschildern an den Wänden – man sieht die Liebe zum Detail überall.
Wir wählten den Triple Alabama Burger, der mit drei (!) Patties à 120 Gramm bester Metzgerqualität besticht. Der Milkshake dazu war ebenfalls top, erhöhte die Kalorienzahl unseres Aufenthalts aber exorbitant. Unser absolutes Highlight war aber der hausgemachte Cheesecake, der wirklich seinesgleichen sucht.
Wer Bock auf richtiges American Food hat, ist hier definitiv richtig. Die beiden Inhaber sind sehr freundlich und man spürt ihre Passion. Und nun zu den Preisen: Der Hamburger kostet 10,80 Franken der Hot Dog sieben Franken und der Fitnessteller mit Hendl liegt bei 16,50 Franken.
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 5/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: 1950 American Diner, Schaanwald (Fürstentum Liechtenstein)
Da kann man wirklich nicht jammern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.