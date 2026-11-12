Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Oanen in dr Krone“

Diner-Feeling wie in den 50er-Jahren

Vorarlberg
12.11.2026 09:25
Wer auf Burger, Milkshakes und ganz generell die ’50s steht, der ist im „1950 American Diner“ im ...
Wer auf Burger, Milkshakes und ganz generell die ’50s steht, der ist im „1950 American Diner“ im benachbarten Schaanwald genau richtig.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Unweit der Vorarlberger Grenze haben sie einen echten Geheimtipp für Burger-Fans gefunden: das „1950 American Diner“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heute geht’s ins benachbarte Liechtenstein, genauer nach Schaanwald, keine zwei Meilen von der Vorarlberger Grenze entfernt. Und bevor Sie sich jetzt denken „Da brauche ich gar nicht weiterlesen, dort ist es eh viel zu teuer“, können wir beruhigen: Die Preise im Fürstentum sind keineswegs so viel höher als bei uns. Ja, so haben sich die Zeiten geändert!

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Authentischer Style der 1950er-Jahre
Die Einrichtung des „1950 American Diner“ ist unschlagbar: Vom klassischen schwarz-weiß karierten Boden über die roten Ledergarnituren und Sitzecken bis zu den Postern und Neonschildern an den Wänden – man sieht die Liebe zum Detail überall.

Gutes Essen, mehr als faire Preise und authentisches Flair – was will man mehr!?
Gutes Essen, mehr als faire Preise und authentisches Flair – was will man mehr!?(Bild: huppmann bros.)

Wir wählten den Triple Alabama Burger, der mit drei (!) Patties à 120 Gramm bester Metzgerqualität besticht. Der Milkshake dazu war ebenfalls top, erhöhte die Kalorienzahl unseres Aufenthalts aber exorbitant. Unser absolutes Highlight war aber der hausgemachte Cheesecake, der wirklich seinesgleichen sucht.

Lesen Sie auch:
Piefke und Fatso probierten sich einmal quer durch die Speisekarte von Ye Mu in Lustenau und ...
„Oanen in dr Krone“
Taiwanesisch ist nicht gleich Chinesisch
22.10.2026
„Oanen in dr Krone“
„Sarah kocht“: Im Wald kann man’s einfach
03.09.2026

Wer Bock auf richtiges American Food hat, ist hier definitiv richtig. Die beiden Inhaber sind sehr freundlich und man spürt ihre Passion. Und nun zu den Preisen: Der Hamburger kostet 10,80 Franken der Hot Dog sieben Franken und der Fitnessteller mit Hendl liegt bei 16,50 Franken.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  1950 American Diner, Schaanwald (Fürstentum Liechtenstein)

Da kann man wirklich nicht jammern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
12.11.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 10°
Symbol leichter Regen
Bludenz
6° / 11°
Symbol bedeckt
Dornbirn
8° / 11°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
6° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
155.541 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
119.394 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
94.587 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
836 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Innenpolitik
Marterbauer sorgt für Koalitionskrach um EU-Geld
737 mal kommentiert
Neue Steuer für Großkonzerne? Marterbauer ist dafür.
Mehr Vorarlberg
Ein Lichtblick war da
Bitter! Rekordmeister kassiert 34:35-Heimpleite
Kurz unaufmerksam
Sattelzug rammt an Zebrastreifen haltenden Pkw
„Oanen in dr Krone“
Diner-Feeling wie in den 50er-Jahren
WTA in Sopo
Aus für Julia Grabher auf kolumbianischem Sand
Sambatänzer Joao Luiz
Bregenz verstärkt sich mit einem Rückkehrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf