Bregenz verstärkt sich mit einem Rückkehrer

Ganz zufrieden konnten die Bregenzer nicht in die Länderspielpause gehen. Im Heimspiel gegen Rapid II führte das Team von Coach Martin Brenner lange, kassierte aber zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich zum 1:1. Verlorene Punkte, wie es sie in diesem Herbst schon oft zu beklagen gab. Derzeit liegt man auf dem neunten Tabellenplatz, mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen.