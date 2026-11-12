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Sambatänzer Joao Luiz

Bregenz verstärkt sich mit einem Rückkehrer

Vorarlberg
12.11.2026 07:25
Joao Luiz kickte schon im Herbst 2023 in Bregenz.
Joao Luiz kickte schon im Herbst 2023 in Bregenz.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

In der bisherigen Zweitligasaison fehlten Bregenz oft die Tore, darum auch einige Punkte. Deswegen schaut man sich in der Festspielstadt nach offensiven Verstärkungen um. Und wurde jetzt erstmals fündig, mit Joao Luiz kehrt ein torgefährlicher Kicker zurück. Der Brasilianer war zuletzt vereinslos, kann darum sofort eingesetzt werden

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Ganz zufrieden konnten die Bregenzer nicht in die Länderspielpause gehen. Im Heimspiel gegen Rapid II führte das Team von Coach Martin Brenner lange, kassierte aber zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich zum 1:1. Verlorene Punkte, wie es sie in diesem Herbst schon oft zu beklagen gab. Derzeit liegt man auf dem neunten Tabellenplatz, mit einer ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen, vier Remis und vier Niederlagen.

Offensive Verstärkung
An Toren mangelte es oft, darauf wird nun reagiert. Mit dem Brasilianer Joao Luiz kehrt ein gefährlicher Offensivmann nach Bregenz zurück, der 27-Jährige kickte schon im Herbst 2023 in der Festspielstadt. Luiz war bis im Sommer bei Zweitliga-Leader BW Linz unter Vertrag, zuletzt vereinslos und kann darum sofort eingesetzt werden. Zumindest ein weiterer Torjäger soll im Winter noch folgen. „Wir schauen uns um“, sagt SW-Sportkoordinator Patrick Schneider.

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Ländle-Derby
In der Länderspielpause wird in Bregenz auch getestet, bereits morgen. Und da kommt ein ziemlich großes Kaliber in die ImmoAgentur-Arena, Bundesligist Altach wird gegen die Schwarz-Weißen auflaufen (11). Geleitet wird die Partie von Ländle-Referee Stefan Macanovic, der zuletzt sein Debüt in der Bundesliga gefeiert hatte.

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