Ländle-SPÖ will Gratis-Öffis an Feiertagen

Die Vorarlberger SPÖ fordert, dass zu besonderen Feiertagen und Anlässen Freifahrten mit Bus und Bahn möglich sein sollen. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag im Vorarlberger Landtag eingebracht.
Konkret sollen die öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg zu Silvester und Weihnachten sowie am Faschingswochenende und am Funkenwochenende kostenlos nutzbar sein. „Tirol und Salzburg machen es bereits vor. Dort sind die Öffis an den Adventswochenenden oder auch zu Halloween und Silvester für alle kostenlos nutzbar. Das muss auch in Vorarlberg möglich sein. Es ist an der Zeit, den Fahrgästen in Vorarlberg auch einmal etwas zurückzugeben“, verweist SPÖ-Klubobmann Mario Leiter auf Beispiele in anderen Bundesländern.
Es ist an der Zeit, den Fahrgästen in Vorarlberg auch einmal etwas zurückzugeben.
Mario Leiter, SPÖ
Sicherheit im Straßenverkehr im Fokus
Der rote Landeschef, einst Polizist, betont zudem, dass eine kostenlose Nutzung der Öffis an diesen neuralgischen Tagen auch die Verkehrssicherheit erhöhen würde: „Damit alle sicher nach Hause kommen, soll niemand alkoholisiert oder übermüdet am Straßenverkehr teilnehmen. Gerade in der Silvesternacht, zu Fasching oder beim Funken trinken viele gerne mal das eine oder andere Glas Alkohol. Wer dann weiß, dass Bus und Bahn an diesen Tagen gratis sind, lässt das Auto mit gutem Gewissen stehen.“
Positives Gegenbeispiel zu Bitschis Tarifreform
Der Öffentliche Nahverkehr ist seit Monaten bestimmendes Thema bei den Sozialdemokraten. Grund dafür ist das neue Tarifsystem des Vorarlberger Verkehrsverbundes, welches die Roten scharf kritisieren – dieses beinhalte zahlreiche Teuerungen, sei unfair und sorge bei Fahrgästen und Beschäftigten für Verwirrung und Unmut. Mit der ihrer Forderung nach Gratis-Öffis an Feiertagen will die SPÖ auch ein grundsätzliches Signal aussenden: „Anpassungen bei Bus und Bahn müssen nicht immer zum Nachteil der Fahrgäste passieren, so wie es bei der aktuellen Tarifreform von Landesstatthalter Bitschi leider der Fall ist. Man kann die Nutzung der Öffis für die Menschen im Land durchaus verbessern und attraktiver machen“, sagt Leiter, der zudem betont, dass eine solche Aktion eine gute Gelegenheit wäre, neue Fahrgäste zu gewinnen.
Der Antrag der SPÖ wird voraussichtlich noch in der Landtagssitzung im Dezember behandelt.
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