Ländle-SPÖ will Gratis-Öffis an Feiertagen

Positives Gegenbeispiel zu Bitschis Tarifreform

Der Öffentliche Nahverkehr ist seit Monaten bestimmendes Thema bei den Sozialdemokraten. Grund dafür ist das neue Tarifsystem des Vorarlberger Verkehrsverbundes, welches die Roten scharf kritisieren – dieses beinhalte zahlreiche Teuerungen, sei unfair und sorge bei Fahrgästen und Beschäftigten für Verwirrung und Unmut. Mit der ihrer Forderung nach Gratis-Öffis an Feiertagen will die SPÖ auch ein grundsätzliches Signal aussenden: „Anpassungen bei Bus und Bahn müssen nicht immer zum Nachteil der Fahrgäste passieren, so wie es bei der aktuellen Tarifreform von Landesstatthalter Bitschi leider der Fall ist. Man kann die Nutzung der Öffis für die Menschen im Land durchaus verbessern und attraktiver machen“, sagt Leiter, der zudem betont, dass eine solche Aktion eine gute Gelegenheit wäre, neue Fahrgäste zu gewinnen.