Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Etwas zurückgeben“

Ländle-SPÖ will Gratis-Öffis an Feiertagen

Vorarlberg
12.11.2026 13:26
Wer mit den Öffis fährt, fährt sicher – das gilt besonders für die „Großkampftage“ im Fasching.
Wer mit den Öffis fährt, fährt sicher – das gilt besonders für die „Großkampftage“ im Fasching.(Bild: Verkehrsverbund Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Vorarlberger SPÖ fordert, dass zu besonderen Feiertagen und Anlässen Freifahrten mit Bus und Bahn möglich sein sollen. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag im Vorarlberger Landtag eingebracht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Konkret sollen die öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg zu Silvester und Weihnachten sowie am Faschingswochenende und am Funkenwochenende kostenlos nutzbar sein. „Tirol und Salzburg machen es bereits vor. Dort sind die Öffis an den Adventswochenenden oder auch zu Halloween und Silvester für alle kostenlos nutzbar. Das muss auch in Vorarlberg möglich sein. Es ist an der Zeit, den Fahrgästen in Vorarlberg auch einmal etwas zurückzugeben“, verweist SPÖ-Klubobmann Mario Leiter auf Beispiele in anderen Bundesländern.

Zitat Icon

Es ist an der Zeit, den Fahrgästen in Vorarlberg auch einmal etwas zurückzugeben.

Mario Leiter, SPÖ

Sicherheit im Straßenverkehr im Fokus
Der rote Landeschef, einst Polizist, betont zudem, dass eine kostenlose Nutzung der Öffis an diesen neuralgischen Tagen auch die Verkehrssicherheit erhöhen würde: „Damit alle sicher nach Hause kommen, soll niemand alkoholisiert oder übermüdet am Straßenverkehr teilnehmen. Gerade in der Silvesternacht, zu Fasching oder beim Funken trinken viele gerne mal das eine oder andere Glas Alkohol. Wer dann weiß, dass Bus und Bahn an diesen Tagen gratis sind, lässt das Auto mit gutem Gewissen stehen.“

Lesen Sie auch:
Die Meinung der Fahrgäste soll abgefragt werden. 
Bei Tarifen & Co
Nun sollen Fahrgäste bei Öffis mitreden dürfen
27.10.2026
Zadra kontert
Polit-Posse um unbeliebte Öffi-Tariferhöhungen
23.10.2026
Alle dürfen mitmachen
SPÖ befragt Öffi-Nutzer zu neuem Tarifmodell
19.10.2026
Antrag abgelehnt
Opposition läuft Sturm gegen Öffi-Preise
01.07.2026
Neue Tarife ab Juni
Öffi-Reform: Was sich in Vorarlberg nun ändert
21.03.2026

Positives Gegenbeispiel zu Bitschis Tarifreform
Der Öffentliche Nahverkehr ist seit Monaten bestimmendes Thema bei den Sozialdemokraten. Grund dafür ist das neue Tarifsystem des Vorarlberger Verkehrsverbundes, welches die Roten scharf kritisieren – dieses beinhalte zahlreiche Teuerungen, sei unfair und sorge bei Fahrgästen und Beschäftigten für Verwirrung und Unmut. Mit der ihrer Forderung nach Gratis-Öffis an Feiertagen will die SPÖ auch ein grundsätzliches Signal aussenden: „Anpassungen bei Bus und Bahn müssen nicht immer zum Nachteil der Fahrgäste passieren, so wie es bei der aktuellen Tarifreform von Landesstatthalter Bitschi leider der Fall ist. Man kann die Nutzung der Öffis für die Menschen im Land durchaus verbessern und attraktiver machen“, sagt Leiter, der zudem betont, dass eine solche Aktion eine gute Gelegenheit wäre, neue Fahrgäste zu gewinnen.

Der Antrag der SPÖ wird voraussichtlich noch in der Landtagssitzung im Dezember behandelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
12.11.2026 13:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
8° / 10°
Symbol bedeckt
Bludenz
6° / 11°
Symbol bedeckt
Dornbirn
8° / 11°
Symbol bedeckt
Feldkirch
6° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Die Milch des Almbauern war kontaminiert, wie Überprüfungen ergaben (Symbolbild).
Streit als Motiv?
„Antibiotika-Anschlag“ auf Milch von Almbauer
KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
156.641 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
120.245 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
96.388 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
777 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
765 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Mehr Vorarlberg
„Etwas zurückgeben“
Ländle-SPÖ will Gratis-Öffis an Feiertagen
Entlastung für Firmen
Wirtschaftskammer Vorarlberg startet Reformprozess
Ermittlungen laufen
Versagen? Baby mit schweren Hirnschäden geboren
Ein Lichtblick war da
Bitter! Rekordmeister kassiert 34:35-Heimpleite
Kurz unaufmerksam
Sattelzug rammt an Zebrastreifen haltenden Pkw
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf